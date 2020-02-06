Сенат США оправдал Дональда Трампа

06.02.2020 08:00

5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По первой статье обвинения в деле импичмента – злоупотребление полномочиями – "виновен" проголосовали 48 сенаторов, "невиновен" – 52.

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

По второй статье обвинения в деле импичмента – препятствование работе Конгресса – "виновен" проголосовали 47 сенаторов, "невиновен" – 53.

Таким образом Трампа полностью оправдали. Дело импичмента официально завершено.