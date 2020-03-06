В Познани заработала информационная линия на украинском языке

06.03.2020 17:00

Украинцы, жители Познани, могут на своем родном языке узнать информацию о социальных выплатах, общественном транспорте или процедуре получения номера PESEL, сообщает "Польское радио".

После звонка на стандартный номер бюро Poznan Kontakt 61 646 33 44 клиент слышит вопрос о выборе языка. Если он выберет украинский, то будет подключен к украиноязычному оператору.