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В Познани заработала информационная линия на украинском языке

06.03.2020 17:00
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В Познани заработала информационная линия на украинском языке

Украинцы, жители Познани, могут на своем родном языке узнать информацию о социальных выплатах, общественном транспорте или процедуре получения номера PESEL, сообщает "Польское радио".
После звонка на стандартный номер бюро Poznan Kontakt 61 646 33 44 клиент слышит вопрос о выборе языка. Если он выберет украинский, то будет подключен к украиноязычному оператору.



Теги: Польша, информация, украинский язык, горячая линия
 
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