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Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-19

05.05.2020 13:00
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Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины. Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт, информирует Цензор.НЕТ.
Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.
"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.
По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.



Теги: Израиль, вакцина, антитела, COVID-19
 
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