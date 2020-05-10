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В Праге вместо памятника Коневу установили унитаз

10.05.2020 10:00
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В Праге вместо памятника Коневу установили унитаз

В столице Чехии Праге, на постамент, где ранее был памятник советскому маршалу Ивану Коневу, в ночь на 9 мая установили унитаз, сообщает Цензор.НЕТ.
Происшествие расследует полиция, руководство района убрало унитаз и осудило действия неизвестных.
Памятник маршалу Коневу в столице Чехии был демонтирован 6 апреля по решению местных властей.



Теги: Прага, памятник, Конев, унитаз
 
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