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Пять стран открыли границы для украинских туристов
01.07.2020 14:00
Границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает Укринформ.
"Самый популярный вопрос этого лета - какие страны уже открыли свои границы для Украины? Турция, Египет ... Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)", - написал Криклий.
Он добавил, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов.
Теги: Украина, туризм, граница, COVID-19
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