В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

31.07.2020 11:00

В столице Беларуси Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него пришли более 63 тысяч человек, информирует правозащитный центр “Весна”, сообщает сайт VestiUa.

В ходе мероприятия люди скандировали “Верым! Можам! Пераможам!”.

“С 17:30 до 20:30, по мнению наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 000 человек”, – сообщает правозащитный центр.

При этом освещающие событие Telegram-каналы пишут, что в радиусе 2 километров от столичной площади Бангалор отключили мобильную связь.

Однако о задержанных информации нет. По данным очевидцев, автозаки начали разъезжаться после окончания митинга.