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У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе
19.08.2020 17:00
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в Париже в конце августа, передает Корреспондент.net со ссылкой на ТАСС.
Ранее о возможной встрече советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата 28 августа сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.
Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.
Теги: Донбасс, август, Песков, нормандский формат
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