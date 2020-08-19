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У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе

19.08.2020 17:00
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У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в Париже в конце августа, передает Корреспондент.net со ссылкой на ТАСС.
Ранее о возможной встрече советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата 28 августа сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.
Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.



Теги: Донбасс, август, Песков, нормандский формат
 
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