Поверья и традиции на Яблочный Спас

19.08.2019 14:40

Урожай плодов августа и проводы лета - это Яблочный Спас. Яблоки символизируют плодородие и благополучие в семье.

Это непереходящий праздник, отмечается каждый год в один и тот же день - 19 августа. Утром идут в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, исполнится.

Приметы в этот день:

Прошел Спас — ушло лето от нас

Какой Яблочный Спас – таким и январь будет

Если на руку сядут две мухи одновременно – человека ждет удача

Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной

Если не есть яблок до Второго Спаса, а потом 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется

Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым.

Источник: http://kr24.com.ua