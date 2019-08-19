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Поверья и традиции на Яблочный Спас
Урожай плодов августа и проводы лета - это Яблочный Спас. Яблоки символизируют плодородие и благополучие в семье.
Это непереходящий праздник, отмечается каждый год в один и тот же день - 19 августа. Утром идут в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.
Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, исполнится.
Приметы в этот день:
Прошел Спас — ушло лето от нас
Какой Яблочный Спас – таким и январь будет
Если на руку сядут две мухи одновременно – человека ждет удача
Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной
Если не есть яблок до Второго Спаса, а потом 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется
Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, август, праздник, Яблочный Спас, традиции
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