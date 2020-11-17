- МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе16:00
- На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона08:00
- На президентских выборах в США завершился подсчет голосов11:00
- В Минске ввели обязательный масочный режим08:00
- Россия "помирила" Азербайджан и Армению10:00
- В Тбилиси полиция водометами разогнала протест оппозиции09:00
- Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах10:00
- В парламент США впервые избрали украинку11:00
- Президент Азербайджана назвал условие окончания войны в Карабахе14:00
- В Италии апелляционный суд оправдал участника АТО нацгвардейца Маркива09:00
МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои: "Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как пешеходный, заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода".
Кроме того чиновница раскритиковала украинский план урегулирования конфликта на Донбассе, заявив, что он "перечеркивает дух и букву минского комплекса мер 2015 года".
Теги: Россия, Донбасс, обвинение, Министерство иностранных дел, КПВВ
- МИД Украины назвало обвинения российских коллег голословными
- В Москве пообещали предоставить "многочисленные факты ущемления русских"
- Кремль обвинил Киев в подготовке провокаций на Донбассе
- Кремль начал информационные атаки на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе
- Россия готова помочь Украине, если та станет федерацией
- Украинцев, арестованных в России за шпионаж, родственники ищут уже несколько недель (ВИДЕО)
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"16:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"15:00
- МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе16:00
- Рада отказалась отменять карантин выходного дня15:00
- Порошенко представил свой план борьбы с COVID-1914:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября11:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)08:00
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине17:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября
- В Краматорске сменился мэр
- На президентских выборах в США завершился подсчет голосов
- КПВВ в Еленовке сократил время работы
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио
- В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)