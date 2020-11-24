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Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
24.11.2020 12:00
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи "делать, что нужно" по передаче власти Джо Байдену. Об этом Трамп сообщил в Twitter, передает Корреспондент.net.
"Я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", - написал Трамп в Twitter.
При этом он не стал признавать свое поражение на выборах, а дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы и верит в свою победу:
"Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим".
Теги: США, Дональд Трамп, власть, Джо Байден
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