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Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 5
08.01.2021 11:00
В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина.
Сообщается, что от ранений умер сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. Также сообщается, что он был привлечен к реагированию на ситуацию с беспорядками и получил ранение после того, как вступил в физический контакт с протестующими. Полиция подчеркивает, что по этому факту будет начато расследование.
Отметим, в ходе беспорядков в Вашингтоне от огнестрельного ранения погибла манифестантка Эшли Баббит. Также сообщалось о несвязанных между собой смертях еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера.
Теги: США, беспорядки, жертвы, Капитолий
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