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ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – участницах программы COVAX. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.
Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах.
Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.
Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.
Теги: вакцина, ВОЗ, компенсация, побочная реакция, COVID-19
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