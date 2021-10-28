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Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе

28.10.2021 14:00
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Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе

Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Об этом сообшает Pravda.ru.
Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них были обнаружены пестициды. Как отмечается, запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомств, указано в распоряжении, что тоже показательно.
"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", - сказано в сообщении.
Это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник "Байрактар", который Украине поставила Турция. И, если вспомнить знаменитое изречение Путина, сказанное после убийства летчика Олега Пешкова, "одними помидорами не отделаетесь", то очевидно, что "запреты Россельхознадзора в отношении Турции давно стали гибридным оружием Кремля".



Теги: Россия, Донбасс, Турция, запрет, мандарин, Bayraktar
 
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