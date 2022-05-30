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Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом войны в Украине, а жители остальных оккупированных украинских территорий должны сами "решить свое будущее". Об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1, сообщают российские СМИ.
"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом", - заявил он.
При этом, отметил российский министр, в отношении других территорий Украины, где проходит российская "военная операция", "решать свое будущее должны жители этих районов".
По его словам, в созданной президентом Владимиром Зеленским среде якобы существует "запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту". В противовес этому, в "другой" среде жители оккупированных Россией территорий якобы "будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда".
Лавров также пытается убедить, что длительные сроки "спецоперации" РФ в Украине предопределены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, как известно, Россия с начала войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру.
Теги: Украина, Россия, война, приоритет, Лавров
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