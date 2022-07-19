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В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ

19.07.2022 10:00
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В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ

Вслед за литовцами и поляками норвежцы решили собрать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Укринформ.
Организаторы сбора средств заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 по меньшей мере 10 крон. Они планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.
Первая тысяча человек, пожертвующая не менее 250 крон, поможет выбрать название для беспилотника.



Теги: Норвегия, ВСУ, Bayraktar
 
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