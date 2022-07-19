Последние новости раздела
- В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ10:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
- Украинские беженцы в Польше имеют право на бесплатное медобслуживание13:00
- В Новосибирской области РФ набирают врачей для работы в "ЛДНР"13:00
- В ОП рассказали об итогах "зерновых переговоров" в Стамбуле08:00
- Северная Корея признала "ДНР" и "ЛНР"18:00
- Краснодарский край РФ атаковала саранча15:00
- Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»09:00
- В Дагестане набирают учителей для работы в ОРДЛО12:00
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ
19.07.2022 10:00
Вслед за литовцами и поляками норвежцы решили собрать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Укринформ.
Организаторы сбора средств заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 по меньшей мере 10 крон. Они планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.
Первая тысяча человек, пожертвующая не менее 250 крон, поможет выбрать название для беспилотника.
Теги: Норвегия, ВСУ, Bayraktar
Читайте также:
- "Русская Хортица" и "Свободный Харьков": Захарченко пригрозил Украине батальонами из бойцов ВСУ. ВИДЕО
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Украинские воины на юге Донетчины рассказали правду о "перемирии": появилось видео
- В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев17:00
- В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский начал кадровую ревизию в СБУ08:00
- За неделю ДТЭК вернула свет почти 90 тысячам семей Донетчины17:00
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска15:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов12:00
- В Ирпене начались съемки фильма о вторжении России в Украину11:00
- В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов
- Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове
- Зеленский уволил глав СБУ и прокуратуры
- В Торецке шесть человек погибли из-за обстрела рашистов
- Оккупанты назначили гауляйтера Лисичанска
- В Новосибирской области РФ набирают врачей для работы в "ЛДНР"