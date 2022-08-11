Сегодня в Копенгагене состоится конференция североевропейских союзников Украины

11.08.2022 12:00

Сегодня, 11 августа, в г. Копенгаген по приглашению датской стороны состоится Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, сообщает Укринформ.

Ожидается участие министров обороны и их представителей от следующих стран: Великобритания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швеция и в формате VTC – Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене станет продолжением и расширением формата Рамштайн по военной помощи Украине.