ОАЭ предоставят Украине 2500 бытовых генераторов

25.12.2022 13:00

Объединенные Арабские Эмираты объявили о направлении в Украину 2 500 генераторов, чтобы помочь населению Украины пережить зиму, в то время как российские захватчики сознательно наносят удары по энергетической инфраструктуре. Об этом идет речь в сообщении, обнародованном сегодня информационным агентством ОАЭ (WAM).

«Объединенные Арабские Эмираты объявили сегодня о том, что посылают около 2 500 генераторов для жилищ гражданского населения, что которое повреждено текущим кризисом в Украине, что привело к разрыву энергетической инфраструктуры и повлекло отключение энергии. Целью (этого шага) является помочь им (украинцам - ред.) выжить в суровых условиях зимы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта помощь будет включать 2 500 домашних генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Первые 1 200 генераторов будут отправлены в столицу Польши, Варшаву, уже сегодня, остальные будут доставлены по назначению для населения Украины в январе следующего года.