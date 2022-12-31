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Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными
31.12.2022 18:00
В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия – 82. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.
"Это очередной большой обмен, который удалось осуществить – 140 человек возвращаются домой.
Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем отцы и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши с Бахмутского направления.
82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.
132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат", - отметил он.
В то же время, Минобороны РФ сообщило, что страна-агрессор в результате обмена 31 декабря вернула 82 российских военных, "которым в плену грозила смертельная опасность".
Теги: Украина, Россия, обмен пленными
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