Экономический прогноз на три месяца

08.01.2017 18:13

Эксперты прогнозируют в первом квартале инфляцию 2—6% и значительный рост цен на бензин.

В ближайшие три месяца зарплаты украинцев и цены будут медленно расти, гривна слабеть, а бензин дорожать.

ЦЕНЫ. В первом квартале 2017-го эксперты прогнозируют рост цен в пределах 2—6%. Как отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, хотя потребительская инфляция окажется меньше 10%, но может быть относительно высокой, поскольку «основными драйверами роста цен станет повышение соцстандартов, начиная с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания».

В то же время руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник считает, что инфляция будет минимальна в январе, ведь в начале года много выходных, поэтому жизнь страны замирает. «Начиная с февраля, ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты», — уточняет Мельник.

КУРС. А вот курс доллара, по словам экспертов, будет колебаться в пределах 26,5—30 грн. Это означает, что нацвалюта будет плавно девальвировать.

ЗАРПЛАТА. Должна в Украине вырасти и средняя зарплата — до 5500—6000 грн (сейчас средняя по стране за ноябрь-2016 — 5406 грн). Увеличение средней зарплаты Забловский называет положительным фактором, поскольку это позволит избежать очередного витка обнищания населения и даст возможность дальнейшему выздоровлению экономики.

В то же время Землянский опасается, что рост минзарплат приведет к сокращению реальных доходов населения, поскольку «работодатели могут начать переводить сотрудников на полставки или выводить бизнес в тень».

БЕНЗИН. Не порадуют украинцев и цены на топливо. Стоимость литра бензина марки А-95 будет находиться в диапазоне 23,2—28 грн. Сейчас средняя цена — 23,8 грн/литр.

ГОСДОЛГ. По оценкам экспертов, уровень госдолга продолжит расти и составит в первом квартале 2017-го около 1,69—2,08 трлн грн. Директор энергопрограмм Центра мировой экономики НАНУ Валентин Землянский считает, что госдолг будет расти именно в гривневом выражении — на это повлияют девальвация нацвалюты, отсутствие траншей от МВФ и кредитов ЕС, а также выплата по ранее взятым кредитным обязательствам перед Фондом.

БЕЗРАБОТИЦА. Здесь эксперты единодушны: число неработающего населения не только не снизится, но даже может вырасти. В итоге усредненное мнение по безработице на первый квартал 2017-го ожидается в коридоре 9—12%. На рост числа безработных повлияет сокращение сотрудников в тех сферах, где экономически невыгодно выплачивать повышенные минзарплаты.

ГАЗ. Если же говорить о средней цене импортного голубого топлива, то эксперты склонны прогнозировать его стоимость в диапазоне $185—215 за тысячу кубов. Это означает, что газовые цены будут расти вслед на ценами на нефть.

Источник Мариупольская жизнь.