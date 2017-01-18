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Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО
Все вы наверняка слышали про план Даллеса. Которого, как известно, не существует, но при этом он действует. Текст этого самого плана можно легко найти в сети. Больше всего этот текст популярен у людей, ностальгирующих по СССР, а также верующих в особую духовную миссию России.
В Донецке план Даллеса, разумеется, всегда будоражил умы местного населения. Я общался с дончанами, которые боролись с Даллесом, еще в 2011 году. Задолго до того, когда его план стал реализовываться на практике.
Многие тогда смеялись и не верили, что план существует на самом деле. Признаюсь, что и я сам был среди таких наивных людей. Однако недавно мне в руки попали дополнения к плану Даллеса, а точнее — его секретный параграф, который посвящался именно Донбассу. До сих пор он еще не публиковался в сети. Но мои источники в СБУ помогли раздобыть этот документ.
Текст поистине шокирует. Оказывается, еще в 1960-х годах американцы уже разработали свой кровавый план по развалу Донбасса и уничтожению его жителей. План долго ждал своего часа. Пока США расправлялись с Россией, им было не до нас. Но вот в 2014 году час пробил.
Текст плана:
«Поскольку у украинских националистов не хватит духу и сил по настоящему эффективно взяться за выдавливание русских из Украины, а европейцы будут всячески препятствовать им и защищать русское население, мы ударим с той стороны, откуда никто не будет ожидать удара — мы уничтожим русских силами самой России. И в первую очередь мы направим наш удар на Донбасс — на самый стойкий и непокорный регион Украины.
Мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Посеяв там хаос, мы незаметно подсунем жителям Донбасса свой план развала этого региона под видом борьбы за «русский мир» и объединение с Россией, а затем будем наблюдать как они сами своими руками станут воплощать его в жизнь. Мы внушим людям Донбасса, что украинское правительство издевается над ними и не дает им разговаривать на русском языке. Мы выдумаем самые невероятные, самые абсурдные и безумные истории о том, как Украина хочет уничтожить русских людей, и заставим жителей Донбасса поверить в это. Мы будем подстрекать дончан и луганчан к войне, чтобы они сами, своими руками посеяли смерть и разрушения, уничтожили свои дома и развалили свою промышленность. Мы сделаем так, чтобы жители Донецка и Луганска называли жителей Днепропетровска и Николаева фашистами и стреляли в них.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самом Донбассе, а также в России. И они станут изобретать и распространять для нас самую чудовищную ложь! Они посеют вражду и разрушения! Они будут поощрять мародерство и воровство! Но все это будет происходить под лозунгами патриотизма, любви к отечеству, православной вере и подвигам дедов, чтобы никто не догадался и не раскрыл наши планы. Самое большое надругательство над Донбассом мы произведем под флагами России и Советского союза, чтобы жители Донбасса до самого конца были убеждены, что делают все правильно. А когда они наконец поймут, что натворили и кто за этим стоит, будет уже поздно что-либо предпринимать.
В управлении Донбассом мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самому бесстыдному воровству, насилию и беспринципности. Мы превратим Донбасс в криминальную резервацию, где население будет низведено до положения бесправных рабов. Мы долго будем врать жителям Донбасса, что они строят новую и свободную страну под названием «Новороссия», а затем сделаем так, что между Луганском и Донецком будет пролегать граница, а дончане и луганчане станут жить в двух разных республиках. Мы разделим народ Донбасса и поставим во главе каждой из республик самого подлого, вороватого и тупого руководителя, который будет создавать для людей невыносимые условия жизни. Мы разрушим промышленность Донбасса, затопим шахты, остановим заводы. Так мы будем дискредитировать русский патриотизм и вызывать у людей отвращение к русскому миру. Мы превратим Донбасс в гадкую и нищую клоаку, из которой уедут миллионы людей. А оставшиеся будут работать за копейки и жить в постоянном страхе, потому что под лозунгами любви к России и борьбы с фашизмом у них будут отбирать машины, имущество и бизнес.
Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы будем уничтожать и сажать в подвалы. А тех, кого не сможем достать, поставим в беспомощное положение, найдем способ их оболгать и объявить предателями Донбасса и фашистами»
Нужно максимально распространить этот текст среди жителей Донбасса, чтобы они поняли, какая опасность им угрожает. Коварство американцев не знает границ. Граждане должны быть предупреждены!
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Донбасс, документы, сенсация, план
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