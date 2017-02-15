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Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины
Если кадрово администрация Трампа укомплектована, то в отношении дальнейшей внешней политики у них разное видение.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал политолог Василий Мокан, анализируя заявление американского сенатора о нарастании конфронтации между Дональдом Трампом и Конгрессом относительно РФ.
«С одной стороны, администрация Трампа склонна провести встречу и попытаться установить диалог. Это связано с тем, что конкурентом США выступает экономически мощный Китай. Трампу понадобится сильный союзник в противостоянии Китаю. Таким союзником может стать РФ», – рассуждает Мокан.
Есть и другая сторона медали, уточнил эксперт. Не только Сенат, Конгресс и представители истеблишмента США осуждают агрессию РФ. Это позиция цивилизованного мира.
«На данном этапе говорить о прямом конфликте рано. Скорее всего, противоречия завершатся разумным компромиссом в пользу сохранения санкций. Смягчение может произойти только в случае, если РФ даст гарантии и согласие на уступки в мировых конфликтах: Сирия, ИГИЛ, частично Украина. Хотя сейчас Донбасс – не приоритет для Трампа», – считает политолог.
По его убеждению, окончательно сформирована позиция Трампа по Крыму, но пока не по Донбассу.
Эксперт рассказал, каких ограничений со стороны США опасаются в КремлеПолитолог оценил санкционную политику в отношении РФ и рассказал, при каком условии могут отменить ограничения.
«Многое будет зависеть от нашей активности. Внутри страны на Трампа давят Конгресс и Сенат, а за пределами – ряд европейских лидеров, в частности Меркель. Поэтому больше шансов, что давление на РФ будет продолжаться», – предполагает эксперт.
Безусловно, добавил он, попытки договориться за спиной Украины есть, но уже было два сигнала, прямо и косвенно через Меркель, о том, что «договорняки» не пройдут.
«Сейчас пробел лишь в том, что мы не пытаемся навязывать свой порядок дорожной карты по «Минску». Мы не слышим наших позиций, не лоббируем их в Европе. Ситуация может измениться после встречи Порошенко с Трампом. Важно, чтобы она состоялась до встречи с Путиным, потому что позиция США пока формируется», – проанализировал ситуацию Василий Мокан.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс
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