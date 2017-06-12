Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби

12.06.2017 18:15

Вперше м'ята була вирощена в Англії у 17 столітті за допомогою схрещування, після чого вона почала швидко поширюватись по усіх країнах Європи. Ця рослина є невибагливою тому легко поширюється у різноманітних умовах.

Найбільш відомими є чорна та біла м'ята. Масла та інші продукти з білої м'яти виходить більш м'якими, проте чорну м'яту легше переробляти, а продукції виходить більше, тому її використовують частіше.



М'яту збирають у липні або серпні та пров'ялюють протягом деякого часу. Після цього м'яту розкладають на сонці для просушування. Температура при які слід сушити м'яту складає 32-33 градуси.



М'ята володіє спазмолітичною, антисептичною дією, розширює судини, позитивно впливає на роботу травної системи, знімає запальні процеси та позбавляє від зуду.

Источник: http://zdorovia.com.ua