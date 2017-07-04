"В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець

04.07.2017 09:30

В Росії начебто кричать "Кримнаш", а відпочивати все одно їдуть до Туреччини: турпотік з Росії в Анталію виріс у 44 рази в першому півріччі 2017 року порівняно з 2016-им. Крим "фсьо".

За даними ООН, з березня 2014 року по травень 201- го росія відібрала в анексованому Криму майже 4600 об'єктів нерухомості. Окупанти руйнують будинки місцевих жителів під приводом розвитку на окупованому півострові військової інфраструктури. Про останні новини на анексованому півострові розповідає у своєму блозі Кримський бандерівець, передають Патріоти України.

1. Рашист Варламов опубликовал в своем блоге письмо из Крыма, задав вопрос: “Почему россия бросила крымчан?”. Вот некоторые выдержки из письма от крымчанина: “Как вы считаете, почему в Крыму нет Сбербанка, РЖД, заправок Роснефти, Газпрома? Почему у нас нет «Почты россии», зато есть «Почта Крыма» (полный, извините, п*здец)? Я понимаю, что эти госкомпании или их начальство имеют много средств в тех же Штатах, и страшно боятся, что их заблочат. Но почему Аэрофлот, S7 этого не испугались? Всего через каких-то полтора года будет 5-летний юбилей возвращения Крыма, а тут как было ужасно, так СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ. Даже хвалёные ДОРОГИ ХУЖЕ УКРАИНСКИХ. Они просто разваливаются сразу. Все «топили за россию» (я, кстати, не из них, я нейтрален), а сегодня у всех постепенно ПРОИСХОДИТ ЛЮТЫЙ ОБЛОМ. Почему против нас соблюдаются санкции США внутри россии? Почему VPN нужно юзать, чтобы тебя не запалил РОССИЙСКИЙ банк? Почему у нас нет мобильных операторов, которым, блин, публично на законодательном уровне разрешают не работать в Крыму, если они не хотят? Может, НЕ СТОИТ ТОГДА ОСТАВЛЯТЬ КРЫМ В СОСТАВЕ РФ, раз рф не хочет его у себя внутри? Так нельзя, ведь МЫ НЕ ВТОРОСОРТНЫЙ ЛЮД. А с украинской биометрией все эти МЫСЛИ вроде «ПРИ ХОХЛАХ БЫЛО ЛУЧШЕ» набирают новых сторонников

2. Сегодня оккупанты уволили “главу” “Севреестра” Марину Вишневскую, которая посмела заявить, что “регистрацию прав севастопольцев на их земельные участки приостановили по требованию Минобороны рф”. Теперь отбирать землю и дома у севастопольцев будет понаехавшая из Ростова Наталья Яковлева — будущая звезда Миротворца

3. Оккупанты в закрытом от “СМИ” режиме продолжают обсуждать Генплан Севастополя. Одного пропагандона впустили, чтобы узнать у него, что он будет публиковать. В итоге ему никаких комментариев не дали и выставили из зала. Оккупанты продолжают решать, у кого и что отжать.

4. По данным ООН, с марта 2014 года по май 2017-го россия отобрала в аннексированном Крыму почти 4600 объектов недвижимости. Оккупанты разрушают дома местных жителей под предлогом развития на оккупированном полуострове военной инфраструктуры.

5. В россии прошли т.н. “антитеррористические учения”, на которых “террористы требовали возвращения Крыма Украине”.

6. “Парламент Крыма могут обнести забором в целях защиты властных чинов от террористов”. Думаю, все понимают кто для них террористы? (прим. Другой крымчанин ответил: “Оккупационные администрации (нацистов) во время Второй мировой войны тоже обносили заборами”).

7. Вчера в некогда курортной Любимовке (Севастополь) военный КАМАЗ оккупантов переехал Волгу. Пострадавший водитель госпитализирован

8. 8. В Феодосии оккупанты отметили “день рождения зеленой фуражки”. На шабаш самосогнались кизяки на лошадях, вооруженные оккупанты в балаклавах, дети в военной форме и с оружием, военная техника и девочки в платьицах, танцующие перед захватчиками. Я не знал, что в аду тоже есть ад.

9. Вы там с безвизом “мучаетесь”, а в Севастополе лохотронщики по подвалам Шенген предлагают.

10. Лохань “Князь Владимир” отправился в четвёртый круиз в Крым со 180 пассажирами на борту из 800 возможных. Во время мега круиза рашистов, нарушающих законы Украины о пересечении границ, развлекает скрепный баянист.

Для сравнения: 18 сентября 2013 года в порт Ялты зашло сразу 4 круизных судна с 4000 пассажирами на борту (фоторепортаж-ностальгия).

11. “В основном всё уже ПОЧТИ готово для приёма жителей и гостей города”, — написали про пустые и полупустые пляжи феодосийские пропагандисты в июле месяце, прилагая фоторепортаж, который порадует каждого бандеровца (фоторепортаж).

12. В разгар курортного сезона в селе Морское под Судаком все еще ждут, когда в Крым приедут туристы. На пляжах отдыхают в основном местные жители. Над побережьем периодически летают военные самолеты оккупантов (фоторепортаж).

13. Заозерное (Евпатория). Тина, жара, вонь… Но нюхать, к счастью, некому — пляжи пустые. В шоке даже ватники: “Вчера был в Заозёрном и сам удивился, что людей практически нет, а пляжи просто загажены. В прошлом году жене понравилось именно там купаться, но после вчерашнего весь вечер ворчала типа: может, гадость какую подцепила? Больше туда ни-ни”

14. На евпаторийском паблике провели опрос на тему: “Как этот сезон в сравнении с прошлым по прибыли?”. Проголосовали 1664 человека, из которых 609 (36,6%) ответили, что “не знают”. “Лучше” — 78 человек (4,7%), “Так же” — 177 (10,6%) и “Хуже” — 800 (.(48,1%) (скрин).

15. В россии вроде кричат “Крымнаш” и все такое, а отдыхать все равно едут в Турцию: турпоток из россии в Анталью вырос в 44 раза в первом полугодии 2017 года по сравнению с 2016-ым. Крым фсьо.

16. Возвращался в крымский лепрозорий. На украинской пограничной будке висит бумага, на которой сказано, что можно выезжать на материковую Украину без вклеенной фотографии в 25 и 45 лет, чтобы потом её вклеить, т.к. в Крым без неё уже не впустят! Может, кому информация будет полезна. Разговоры в толпе на временной границе мерзопакостные: вата хает Украину! Твари, живя при этом в Киеве, Черкассах, поют друг другу, как им тяжко живётся бл*дям.

17. Продуктовый экстремизм из Джанкоя: “Давай, россия, выбирай Lays. Ведь чипсы — это единственное, что ты в россии сможешь выбрать честно”, — гласит рекламный баннер (фото).

18. Тут мне сообщили, что прошлой ночью Никас Сафронов в Крым прилетел. Народ, вы передайте кому надо. Сбережем художественный вкус украинцев!

19. Выходцы из Крыма и Донбасса оказались, наряду с сирийцами и венесуэльцами, главными соискателями убежища в Испании. В “хорошую” компанию попали. Причем на Запад бегут даже ватники, звавшие путина.

20. С Крымом за пазухой жить веселей: иностранные инвесторы с конца февраля вывели из российских акций более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Это максимальный отток за последние три с половиной года. Тем временем индекс инвестиционной привлекательности Украины стал самым высоким за шесть лет.

21. В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма. Так вижу.

P.S. Российская платежная система называется “Мир” только для того, чтобы ты приходил в магазин, а они говорили: “Мир мы не принимаем”. Как много в этой фразе…

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