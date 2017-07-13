Як доглядати за жирним волоссям влітку?

13.07.2017 09:28

Як доглядати за таким волоссям - читайте у "Країні Здоров'я".

Першочергові причини швидкої втрати волоссям свого вигляду: гормональний збій, перевтома, неправильне харчування.

Влітку таке волосся потребує особливого догляду, який не вимагає дорогих витрат але часу потребує.



1. Відмовтесь від фенів та плойок. Волосся здатне висохнути самостійно.

2. Намагайтесь менше доторкатись кіс руками: розчісуйте гребінцем, заколюйте неслухняні пасма.

3. На літо краще вибирати зібрані зачіски у вигляді пучків, кісок або хвостів, так як стикаючись з пітним тілом, волосся стає мокрим, втрачає об'єм і злипається.

4. Навіть, якщо волосся швидко жирніє, не мийте його щодня. Краще використовуйте сухий шампунь.



