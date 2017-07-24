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Наскільки небезпечні гормональні препарати?
Ви вийшли від лікаря перелякані адже вам призначили гормональні препарати? Не хвилюйтесь, ми розвінчуємо міфи про те що ви могли досі чути: детальніше читайте у "Країні здоров'я".
1. Гормональні препарати можуть викликати безпліддя.
Насправді це не так, гормональні ліки сприяють виникненню позитивного фону для вагітності.
2. Гормони прописують тільки при дуже важких захворюваннях.
Ні, існує ряд неважких захворювань, при яких також призначають гормональні препарати. Наприклад, зниження функцій щитовидної залози (гіпофункція). Лікарі часто виписують в цьому випадку гормони, наприклад, тироксин або еутірокс.
3. Якщо забув прийняти гормональну таблетку то нічого страшного не трапиться.
Це дійсно неправда, оскільки вживати ці препарати необхідно по годинах . Якщо пити гормони нерегулярно, або взагалі забути випити, рівень необхідного гормону може різко знизитися.
4. Якщо приймати гормони, вони накопичуються в організмі.
Ні. Коли гормон потрапляє в організм, він відразу розпадається на хімічні сполуки, які потім з організму виводяться. Наприклад, протизаплідна таблетка руйнується і «йде» з організму протягом доби: саме тому її і потрібно пити кожні 24 години. Проте гормональні препарати продовжують «працювати» вже після того, як їх перестали приймати. Але впливають вони побічно. Наприклад, жінка кілька місяців п'є гормональні таблетки, потім припиняє їх прийом, і надалі у неї немає проблем з циклом.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, гормон, препарат
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