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Як очистити шкіру в домашніх умовах?
Як правильно проводити чистку обличчя - детальніше у "Країні Здоров'я"
В першу чергу очищаємо обличчя, протерши його очищаючим лосьйоном або молочком, далі на вологу шкіру наносимо очищувальну маску і розтираємо м'якими круговими рухами протягом 2-3 хвилин. Якщо на шкірі є запалення - чищення за допомогою масок, що містять абразивні частки, робити не можна. Замість цього можна скористатися маскою-плівкою.
Далі готуємо парову ванночку. Для цього скип'яти близько двох літрів води. Обличчя можна розпарити, як звичайним окропом, так і відваром лікарських трав, наприклад, ромашка підійде для жирної шкіри, а розмарин або полин - для сухої або чутливої. Трави дуже добре знімають подразнення і прибирають як зайву жирність, так і лущення, а ще покращують кровообіг.
Щоб розпарити обличчя, потрібно нахилити голову над ємністю з окропом і накрити її великим рушником. Вона має бути дуже великою, щоб пара не остигала і не розсіювалася, інакше не вийде потрібного ефекту. Обережно! Починай розпарювання, спочатку трохи прочинивши каструлю, щоб не обпектися, потім можна відкрити її сильніше або взагалі зняти кришку. В цілому процедуру потрібно продовжувати хвилин 10-15, але вже в перші пару хвилин шкіра почне сильно потіти. Виступив піт, потрібно акуратно промокнути чистим рушником, але не терти обличчя, так як розпаренна шкіра від цього травмується і на ній з'являться червоні плями. Після такої процедури відкриваються пори.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, очищение
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