Работа в радость, или Как бывшие горловчане организовали в Мариуполе семейный бизнес

02.08.2017 16:11

«Давайте отойдём от штампов, - говорит Олег Семёнович. - Таких, как мы, сейчас называют переселенцами. Но никто в нашей семье не считает себя переселенцем. Просто изменилась география. Мы переехали из одного города в другой. Да, мы бы так не сделали, не будь на то соответствующих обстоятельств. Однако, как говорится, пути Господни неисповедимы. Мы приехали в Мариуполь и стали здесь устраивать свою жизнь».

Люди в «никуда» уезжают редко

Олег Семёнович Деревянко вместе с женой Ириной Павловной приехали в столицу Приазовья в конце 2014-го из Горловки. «Когда поняли, что в ближайшем будущем не произойдёт перемен к лучшему, решили уезжать. Не то, чтобы мы не верили, в то, что Украина сможет вернуть себе оккупированные населённые пункты. С самого начала верили и верим, что однажды на Донбасс вернётся мир и единство. Но вот когда это случится, неизвестно. Может быть, ещё не год и не два придётся ждать. А мы с женой не настолько молоды, чтобы просто сидеть и ждать, когда сможем нормально жить. Нам жить хочется сейчас», - говорит мужчина.

Не было трагического прощания с оставляемым домом и горестной поездкой в неизвестность. Дом они не бросали, «заколотив ставни». В нём стала жить молодая семья (родственники хороших знакомых), которая до тех пор мыкалась по съёмным квартирам. «Точно знаем, что порядочные люди - и за домом, и за садом присмотр и уход есть, коммуналку в срок оплачивают, а большего нам и не надо. Пусть ребята живут, малыш у них родился недавно. Неизвестно, как и что дальше будет, сейчас радует, что мы смогли, помогая себе, помочь и их семье».

Переезд в Мариуполь тоже нельзя назвать поездкой в неизвестность. Живущая здесь одинокая тётка Ирины была рада-радёшенька приехавшим к ней родственникам, поскольку возраст уже был такой, что в одиночестве жить тяжело.

«Дом у неё, может, и не очень большой, но нам всем места вполне хватает. А уж огород, двор, сараюшки всякие во дворе - для такого, как я, который без дела сидеть не любит, всё это настоящим богатством оказалось, - делится Деревянко. - Не называйте нас переселенцами. Поймите правильно, мне, конечно, очень жаль людей, которые из-за войны вынуждены были всё бросить и уехать в чужой город, но я хочу сказать, что на самом деле тех, кто ехал с узелками в неизвестность, не так уж и много. Бесспорно, если дом разрушен, если всё вокруг огнём горит, то люди хватают детей и в чём есть, бегут. Как, к примеру, широкинцы. Но это - явление довольно редкое. В основном, люди уезжали не в «никуда», а куда-то - к родственникам, знакомым, либо, имея деньги на то, чтобы снимать жильё. Если люди голые-босые, без родни, то никуда они не едут. Живут под обстрелами, выбитые окна фанерой забивают, в подвалах прячутся… Но никуда не уезжают - некуда и не за что. Так что, если будете писать о нас, то пишите не о нашей «горестной» доле, а о том, как смогли организовать и наладить маленький семейный бизнес - и польза, и удовольствие, и доход».

Инженер и учительница стали фермерами

Первое, с чего начал Олег Семёнович «хозяйновать» на новом месте жительства - это виноградник. Обрезал, опрыскивал, перекапывал… «Виноградник теперь любо-дорого посмотреть, - с гордостью признаётся он. - Я посадил ещё и новые сорта, через пару-тройку недель будем с виноградом. Хватит с головой и наесться, и наливки сделать, и на продажу».

О разведении перепёлок супруги задумались вскоре после переезда в Мариуполь. Дело в том, что Ирина Павловна уже не один год страдает бронхиальной астмой, и медики ей рекомендуют натощак съедать перепелиное яичко. Вместе с супругой к такому вкусному и лёгкому завтраку пристрастился и Олег Семёнович. И если в Горловке разведением перепёлок занимался сосед, и свежие яички к завтраку были всегда, то в Мариуполе Олег и Ирина обнаружили, что не всегда удаётся полакомиться полюбившимся блюдом. То вдруг перепелиные яйца пропадают с прилавков, и продавцы объясняют, что из-за сильной жары (зимой - из-за холода) перепёлочки не несутся. То яйца есть, но на поверку оказываются не очень-то и свежими. И здесь нет вины продавцов - такой товар привёз поставщик.

«Подумали мы и решили завести птичек для себя, чтобы у нас всегда были свежие яйца, - рассказывает мужчина. - Я переделал сарайчик так, чтобы там можно было разместить клетки, чтобы там было чисто, светло, поступал свежий воздух. Любую свободную минутку мы с Ириной использовали для изучения всевозможных сайтов в Интернете, посвящённых разведению перепёлок, читали статьи, зарегистрировались на форумах перепеловодов. Скажу сразу, вложить пришлось довольно много денег. Стеллажи, поилки, инкубатор, брудер, инфракрасные лампы, несушки, перепела… Стало ясно: разводить птичек только для того, чтобы кушать самим свежие яички - нерентабельно и очень накладно. Расходы большие, работы много - наша маленькая ферма должна себя окупать. Так что взяли побольше несушек и перепелов - и за работу!»

Так бывший инженер и бывшая учительница стали владельцами маленькой перепелиной фермы. За два с небольшим года супруги узнали тонкости разведения птиц, как справляться с проблемами, избегать инфекций, находить точки сбыта.

«Не могу сказать, что это - дело лёгкое, - отмечает Олег Семёнович. - За птичками требуется постоянный уход - уборка, кормёжка, следить за тем, чтобы поддерживалась постоянная температура. Надо постоянно работать с реализаторами. Находить точки сбыта становится всё труднее: всё больше и больше людей начинают заниматься разведением перепёлок. Но всё-таки ещё конкуренция не сильно большая. Яйца и мясо продаём на рынке, через Интернет, сдаём под реализацию в магазины. Магазины берут довольно большое количество яиц, но, как правило, возвращают деньги с задержкой в один-два месяца. А птички-то хотят кушать сейчас, корма надо покупать сейчас, а не через два месяца. К тому же, магазины и рынки, прежде, чем взять товар, всегда требуют соответствующие документы. Поэтому приходится ездить в службы, от которых требуются справки и заключения. На это тоже нужны время и деньги…»

Шанс стать хозяином своей жизни

Супруги отмечают, что главное в любом деле - будь то разведение перепёлок или выращивание винограда, или любое другое занятие - чтобы это дело нравилось и приносило удовольствие.

«Надо любить своё дело! Любить работать с птицей или растениями, с удовольствием заниматься селекцией, размножением, получать удовольствие от результатов и достижений. И тогда не будут страшны никакие трудности. А сама работа будет в радость», - говорит Олег Деревянко.

Впрочем, сказать, что жизнь супругов полностью посвящена работе и получению дохода, будет неверно и несправедливо. Они всегда помнят о том, что есть люди, нуждающиеся в помощи - обездоленные, больные, одинокие.

«Господь завещал нам делиться десятиной, - поясняет Олег Семёнович. - И каждый человек, у которого есть возможность, должен помогать ближнему».

По субботам Деревянко идут в церковь, прихватив с собой продукты и деньги. Свои пожертвования они отдают пастору, который распределяет помощь среди малоимущих прихожан.

«Помогаем тем, кому плохо, не только через церковь, но и всегда, когда видим, что кто-то нуждается в помощи. Не всегда это деньги, продукты или вещи. Вовремя сказать доброе слово, поддержать человека - уже помощь. Не пройти равнодушно мимо, не оставить человека один на один с бедой, проявить участие - тоже помощь. И часто моральная поддержка бывает не менее нужна, чем материальная, - отмечает Олег Деревянко. - Надо всегда, во всех ситуациях оставаться человеком - мудрым, добрым, щедрым, любящим. И тогда ты будешь хозяином своей жизни и своей Судьбы».

Лиза МИРЗОЕВА.

Фото автора.