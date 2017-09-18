Чем вредна халва

18.09.2017 07:24

Халва пришла к нам с Востока и быстро прижилась в России. Многие считают, что это лакомство куда полезнее, чем конфеты и пирожные. И в этом убеждении есть доля истины. Но все же халва может оказаться вредной и даже опасной для здоровья.

Полезные свойства халвы

Халва обладает уникальной биологической ценностью. В ее состав обычно входят семена и орехи — подсолнечник, арахис, кунжут, миндаль, фисташки, грецкие орехи и др., содержащие большое количество легкоусвояемых аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот, играющих важную роль в обменных процессах. Содержатся в халве и протеин, натрий, калий, кальций, медь, магний, железо, цинк, фосфор, витамины A, Е, В1 и В2. Все эти вещества и элементы активно способствуют омоложению и оздоровлению организма, положительно влияют на состояние нервной, кровеносной и других систем.

Но если с одной стороны такой состав полезен, с другой он может быть опасен для человека.

В халве много сахара, жира и калорийных компонентов

Это означает, что злоупотребление продуктом грозит набором веса, диабетом и прочими «прелестями». В этом плане халва ничуть не полезнее пирожных.

Халва плохо переваривается

Она относится к продуктам тяжелым для пищеварения, может вызвать тяжесть в желудке, горечь во рту, тошноту, дисфункцию кишечника. Ее не рекомендуется есть людям, у которых проблемы с желудком и печенью.

Халва способствует развитию кариеса

Она очень «любит» застревать в зубах, и если лениться чистить зубы или хотя бы тщательно полоскать рот после употребления в пищу халвы, то вы очень скоро станете постоянным клиентом стоматолога.

Халвой можно отравиться

При правильном хранении халвы все ее полезные свойства сохраняются. Но вот если вы храните ее в теплом месте или в холодильнике, но слишком долго, то входящие в состав халвы жиры и масла окислятся, и она может превратиться в смертельный яд.

Халва может содержать аллергены

В состав халвы могут входить компоненты, на которые у того или иного человека аллергия. Например, встречается немало людей с аллергией на арахис. Если человек съест хотя бы немного такой халвы, он может даже умереть.

В состав халвы могут входить генномодифицированные и ненатуральные компоненты

Особенно высок шанс заполучить продукт с ГМО, если он содержит импортные ингредиенты – например, кунжут или тростниковый сахар.

Также в состав халвы могут входить трансгенные жиры, химические вкусовые добавки, подсластители, консерванты, различные красители и ароматизаторы. А недавно в образцах подсолнечной и ореховой халвы обнаружили избыток кадмия, являющегося тяжелым металлом.

В любом случае есть халву в больших количествах не рекомендуется. А любители могут приготовить ее в домашних условиях только из проверенных компонентов. Рецепты домашней халвы легко найти в Сети

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru