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Чем вредна халва
Халва пришла к нам с Востока и быстро прижилась в России. Многие считают, что это лакомство куда полезнее, чем конфеты и пирожные. И в этом убеждении есть доля истины. Но все же халва может оказаться вредной и даже опасной для здоровья.
Полезные свойства халвы
Халва обладает уникальной биологической ценностью. В ее состав обычно входят семена и орехи — подсолнечник, арахис, кунжут, миндаль, фисташки, грецкие орехи и др., содержащие большое количество легкоусвояемых аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот, играющих важную роль в обменных процессах. Содержатся в халве и протеин, натрий, калий, кальций, медь, магний, железо, цинк, фосфор, витамины A, Е, В1 и В2. Все эти вещества и элементы активно способствуют омоложению и оздоровлению организма, положительно влияют на состояние нервной, кровеносной и других систем.
Но если с одной стороны такой состав полезен, с другой он может быть опасен для человека.
В халве много сахара, жира и калорийных компонентов
Это означает, что злоупотребление продуктом грозит набором веса, диабетом и прочими «прелестями». В этом плане халва ничуть не полезнее пирожных.
Халва плохо переваривается
Она относится к продуктам тяжелым для пищеварения, может вызвать тяжесть в желудке, горечь во рту, тошноту, дисфункцию кишечника. Ее не рекомендуется есть людям, у которых проблемы с желудком и печенью.
Халва способствует развитию кариеса
Она очень «любит» застревать в зубах, и если лениться чистить зубы или хотя бы тщательно полоскать рот после употребления в пищу халвы, то вы очень скоро станете постоянным клиентом стоматолога.
Халвой можно отравиться
При правильном хранении халвы все ее полезные свойства сохраняются. Но вот если вы храните ее в теплом месте или в холодильнике, но слишком долго, то входящие в состав халвы жиры и масла окислятся, и она может превратиться в смертельный яд.
Халва может содержать аллергены
В состав халвы могут входить компоненты, на которые у того или иного человека аллергия. Например, встречается немало людей с аллергией на арахис. Если человек съест хотя бы немного такой халвы, он может даже умереть.
В состав халвы могут входить генномодифицированные и ненатуральные компоненты
Особенно высок шанс заполучить продукт с ГМО, если он содержит импортные ингредиенты – например, кунжут или тростниковый сахар.
Также в состав халвы могут входить трансгенные жиры, химические вкусовые добавки, подсластители, консерванты, различные красители и ароматизаторы. А недавно в образцах подсолнечной и ореховой халвы обнаружили избыток кадмия, являющегося тяжелым металлом.
В любом случае есть халву в больших количествах не рекомендуется. А любители могут приготовить ее в домашних условиях только из проверенных компонентов. Рецепты домашней халвы легко найти в Сети
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru
Теги: Донбасс, здоровье, вред, халва
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