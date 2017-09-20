Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди

20.09.2017 18:09

Рожденные в сентябре дети чаще бывают самыми способными учениками, как показало исследование ученых из США.

Если вы хотите обеспечить ребенку наилучший старт в жизни, возможно, неплохой идее будет зачать его где-нибудь в начале новогодних каникул. Исследование показало, что чем старше дети на момент начала школьного обучения, тем более высокие отметки они получают, что благотворно сказывается на всей их жизни. Ранние детские впечатления сохраняются в жизни человека надолго, и то, что происходит в детские годы, оказывает влияние на взрослую жизнь.

Новое исследование оценивало, как месяц рождения влияет на академическую успеваемость. Ученые выяснили, что рожденные в сентябре дети лучше всех учатся в школе, а вот рожденные в августе, напротив, получают самые плохие отметки. Однако причины этого никак не связаны с астрологией.

Все дело в том, в каком именно возрасте ребенок начинает обучение в школе. Оказалось, что существует разница в отметках, которые получают дети "августовские" и "сентябрьские". И если вначале эта разница не очень велика, то в течение всей школьной жизни она усиливается. Кроме того, помимо хорошей успеваемости, сентябрьские дети бывают более уверенными в себе, они чаще поступают в колледж и реже получают дисциплинарные взыскания. По крайней мере, это справедливо для штата Флорида, где проводилось исследование.

Ученые из местного университета изучили информацию по более чем миллиону школьников, рожденных в период с 1994 по 2000 годы. Исследователи уделяли особенное внимание различиям в месяце рождения детей. Впрочем, они учитывали и другие факторы вроде уровня образования матерей, материального достатка семьи, расы и собственно качества обучения, которое зависело от рейтинга школы. И все-таки разница между сентябрьскими и августовскими детьми была достаточно ярко выраженной.

Источник segodnya.ua