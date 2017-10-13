Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день

13.10.2017 07:11

В этом году мы уже пережили одну пятницу 13-го. Было это еще в январе, а вот в октябре будет и вторая. Сказать, что это обычный день, нельзя. Как минимум, потому что довольно много народу будет рассказывать о том, что "сегодня пятница 13-го", или же "что нельзя делать в пятницу 13-го", или о каких-то приметах. Стоит относиться к этому серьезно, или нет, выбирать только вам. Но, все же, для самых суеверных, или любопытных, мы решили рассказать, что нельзя делать в пятницу 13-го.

Не берите денег в долг

Лучше в принципе не брать денег в долг. Но считается, что в пятницу 13-го это категорически запрещено делать. Потому, что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги.

Считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах, даже близким людям, то можете лишить себя почти всех жизненных сил. Так, что можно просто оставить свои сны при себе, пока пятница 13-го не закончится.

В пятницу 13-го нельзя ссориться и конфликтовать

Нужно сказать, что в этот день все люди крайне эмоциональны, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал. Так, что, если не сдерживать своих эмоций, то можно сильно пожалеть.

А вот когда пятница 13-го закончится, то можно и выплеснуть все, что накопилось.

В пятницу 13-го нельзя путешествовать

Считается, что в этот день любой дальний путь будет полон сюрпризов, и совсем неприятных. Поэтому любую поездку можно отложить на субботу 14-го.

Нельзя проводить любые медицинские вмешательства

Пятница 13-го довольно сложный день. Некоторые говорят, что в этот день есть большая вероятность того, что все пройдет очень плохо из-за действия медперсонала. Поэтому некоторым, если верить приметам, лучше взять выходной.

Источник: https://from-ua.com