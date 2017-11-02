Не говори о планируемых делах никому: это очень важно

Буду откровенен с вами. В этой статье расскажу об ошибке, которую я, за свою жизнь, совершил примерно двадцать миллиардов раз. Это приблизительные расчеты. Погрешность составляет плюс-минус сто тысяч раз, пишет zerkalo.

В большинстве случаев, я не достигал своих личных целей. На половине пути терял интерес и сворачивал с дороги. Это были грабли, на которые я наступал снова и снова. Каждый раз удивлялся синякам на лбу, но ума больше не становилось.

Я совершенно не осознавал неэффективную модель поведения, которая не позволяла мне доводить начатое до конца. И так было много лет. До тех пор, пока я не провел сам себе сеанс психотехники, которая называется Чистое Пространство.

Во время сеанса, я обнаружил неосознаваемое стереотипное поведение, которое сводило на “нет” все мои начинания. Чуть позже я заметил, что подобное поведение свойственно большинству людей.

Не стану говорить за всех. Есть люди, которые прекрасно знают об этой ошибке и действуют правильно. И они добиваются личных целей. Они доводят начатое до конца.

Личные цели есть у каждого

Сбросить вес. Выучить английский. Создать компьютерную игру. Научиться играть на гитаре. Ходить в спортзал. Написать книгу. Бегать каждое утро. Освоить слепой метод набора текста. Путешествовать. Фотографировать. Открыть бизнес. Выпускать подкасты или вести личный блог.

Всё перечисленное относится к области личных целей.

Каждый раз, когда я ставил новую личную цель, я делился этой новостью с друзьями, родителями и коллегами по работе. Я говорил им, что собираюсь сделать то-то и то-то. Или сообщал, что уже начал это делать.

”Кстати, я собираюсь написать роман”

”Мы с друзьями пишем компьютерную игру”

”Я собираюсь заняться своим бизнесом”

Когда я оглашал свои намерения, то, в 95% случаев, я не доводил начатое до конца. Цель переставала быть желанной или путь к ней оказывался долгим и не приносил радость.

Так же, я заметил, что чаще достигал целей, о которых никому не рассказывал.

Интересный эксперимент

Я решил поискать в интернете, и оказалось, заново открыл Америку! Немецкий профессор психологии Питер Гольвитцер изучает данный феномен уже более 15 лет. Однажды он провел интересный эксперимент.

В качестве подопытных мышей Гольвитцер отобрал группу студентов юридического университета. Цель эксперимента: выяснить, влияют ли публичные заявления о своих намерениях на достижение личных целей.

Для этого Гольвитцер составил список утверждений вроде: “Я собираюсь как можно больше взять от юридического образования”, “Я собираюсь стать успешным адвокатом” и так далее. Каждое из утверждений студенты должны были оценить по шкале от “Полностью согласен” до “Полностью не согласен”.

Опрос проводился анонимно. При желании, можно было написать своё имя. Так же, в опросниках студентов попросили перечислить три конкретные вещи, которые они собираются сделать, чтобы стать успешным адвокатом.

Типичными ответами были: “Я намереваюсь регулярно читать юридическую периодику” или что-то в этом роде.

Когда студенты сдали анкеты, Питер Гольвитцер обнаружил, что большинство студентов ответили на вопросы и подписались своим именем. Некоторые вообще не заполнили опросники и сохранили свои намерения в секрете.

Те, кто сохранили свои намерения в секрете…

Студенты не подозревали, что их намерения будут проверять на практике. Они сдали свои анкеты и забыли об этом. Но исследователи во главе с Питером Гольвитцером кое-что задумали…

Психологи выждали некоторое время, а затем искусственно создали ситуацию, чтобы проверить опрошенных “на вшивость” :-) Они попросили студентов помочь им в проекте, который требовал анализа двадцати криминальных дел.

Студентам сказали, что они должны работать так упорно, как только могут. При этом, у каждого есть право “забить” на помощь и уйти в любой момент.