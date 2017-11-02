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Не говори о планируемых делах никому: это очень важно
02.11.2017 20:35
Буду откровенен с вами. В этой статье расскажу об ошибке, которую я, за свою жизнь, совершил примерно двадцать миллиардов раз. Это приблизительные расчеты. Погрешность составляет плюс-минус сто тысяч раз, пишет zerkalo.
В большинстве случаев, я не достигал своих личных целей. На половине пути терял интерес и сворачивал с дороги. Это были грабли, на которые я наступал снова и снова. Каждый раз удивлялся синякам на лбу, но ума больше не становилось.
Я совершенно не осознавал неэффективную модель поведения, которая не позволяла мне доводить начатое до конца. И так было много лет. До тех пор, пока я не провел сам себе сеанс психотехники, которая называется Чистое Пространство.
Во время сеанса, я обнаружил неосознаваемое стереотипное поведение, которое сводило на “нет” все мои начинания. Чуть позже я заметил, что подобное поведение свойственно большинству людей.
Не стану говорить за всех. Есть люди, которые прекрасно знают об этой ошибке и действуют правильно. И они добиваются личных целей. Они доводят начатое до конца.
Личные цели есть у каждого
Сбросить вес. Выучить английский. Создать компьютерную игру. Научиться играть на гитаре. Ходить в спортзал. Написать книгу. Бегать каждое утро. Освоить слепой метод набора текста. Путешествовать. Фотографировать. Открыть бизнес. Выпускать подкасты или вести личный блог.
Всё перечисленное относится к области личных целей.
Каждый раз, когда я ставил новую личную цель, я делился этой новостью с друзьями, родителями и коллегами по работе. Я говорил им, что собираюсь сделать то-то и то-то. Или сообщал, что уже начал это делать.
”Кстати, я собираюсь написать роман”
”Мы с друзьями пишем компьютерную игру”
”Я собираюсь заняться своим бизнесом”
Когда я оглашал свои намерения, то, в 95% случаев, я не доводил начатое до конца. Цель переставала быть желанной или путь к ней оказывался долгим и не приносил радость.
Так же, я заметил, что чаще достигал целей, о которых никому не рассказывал.
Интересный эксперимент
Я решил поискать в интернете, и оказалось, заново открыл Америку! Немецкий профессор психологии Питер Гольвитцер изучает данный феномен уже более 15 лет. Однажды он провел интересный эксперимент.
В качестве подопытных мышей Гольвитцер отобрал группу студентов юридического университета. Цель эксперимента: выяснить, влияют ли публичные заявления о своих намерениях на достижение личных целей.
Для этого Гольвитцер составил список утверждений вроде: “Я собираюсь как можно больше взять от юридического образования”, “Я собираюсь стать успешным адвокатом” и так далее. Каждое из утверждений студенты должны были оценить по шкале от “Полностью согласен” до “Полностью не согласен”.
Опрос проводился анонимно. При желании, можно было написать своё имя. Так же, в опросниках студентов попросили перечислить три конкретные вещи, которые они собираются сделать, чтобы стать успешным адвокатом.
Типичными ответами были: “Я намереваюсь регулярно читать юридическую периодику” или что-то в этом роде.
Когда студенты сдали анкеты, Питер Гольвитцер обнаружил, что большинство студентов ответили на вопросы и подписались своим именем. Некоторые вообще не заполнили опросники и сохранили свои намерения в секрете.
Те, кто сохранили свои намерения в секрете…
Студенты не подозревали, что их намерения будут проверять на практике. Они сдали свои анкеты и забыли об этом. Но исследователи во главе с Питером Гольвитцером кое-что задумали…
Психологи выждали некоторое время, а затем искусственно создали ситуацию, чтобы проверить опрошенных “на вшивость” :-) Они попросили студентов помочь им в проекте, который требовал анализа двадцати криминальных дел.
Студентам сказали, что они должны работать так упорно, как только могут. При этом, у каждого есть право “забить” на помощь и уйти в любой момент.
Криминальные дела были непростыми. Они требовали включения мозгов на полную катушку и усидчивости.
Результаты эксперимента были однозначными.
Каждый, кто публично огласил в анкете свои намерения на будущее, “слился” с работы. Они уклонились от достижения поставленной цели. И это несмотря на преданность идее построить карьеру в области юриспруденции!
Только те, кто сохранили свои надежды при себе, смогли по-настоящему проделать тяжелую работу и довести начатое до конца.
Почему люди рассказывают окружающим о своих намерениях?
Гольвитцер считает, что это имеет отношение к чувству самоидентификации и целостности.
Все мы хотим быть идеальными людьми. Но заявления о наших намерениях тяжело и упорно работать, зачастую, являются чисто символическим актом. Это всего-лишь помогает нам самоопределиться со своей ролью. Например: “Я юрист”, “Я писатель”, “Я фотограф”, “Я программист”.
Но ненасытный Питер Гольвитцер провел еще один эксперимент, чтобы дополнительно убедиться в своей правоте.
Студентам показали пять фотографий верховного суда. Фотографии отличались размерами. От очень маленькой до очень большой. Испытуемых спросили: “Насколько ты чувствуешь себя классным юристом сейчас?”
Подопытные должны были оценить свою крутость и ответить на вопрос, выбрав одну из пяти фотографий. Чем большую фотографию ты выберешь, тем более завершенным себя чувствуешь.
Никто не удивился когда студенты, которые ранее заявили о своих целях и провалились на практике, склонялись к выбору фотографии побольше. Даже одно только заявление о своих планах стать хорошим юристом, заставило их чувствовать себя так, будто они уже были хорошими юристами.
Это увеличило их самомнение, парадоксально уменьшив их возможность к тяжелой работе. Они стали легендами в своём воображении. А легенды не делают пыльную и грязную работу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, советы, суеверие, план
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