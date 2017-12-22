Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы

22.12.2017 16:53

Немногим удается после предновогодней вечеринки с коллегами утром чувствовать себя бодро, но выход из ситуации есть всегда.



Череда новогодних корпоративов будет длиться аж до Нового года и даже после него, поэтому людям нужно научиться быть выносливыми и после бурного празднования в кругу коллег утром приходить на работу бодрыми и хорошо соображающими. Сделать это не просто, но возможно.



Эти способы помогут вам проснуться и прийти в себя после корпоратива:



Заведите с вечера/ночи будильник и вставайте сразу, как только он начнет звенеть. Если вы его выключите, то проспите на работу.



Выпейте стакан воды с соком лимона. Этот утренний напиток разбудит вас и ваш кишечник, которому предстоит еще очиститься от всего того, что вы в него на вечеринке "затолкали".



Сделайте 5-минутную зарядку, а если можете, то уделите ей 15-20 минут.Физические упражнения разгоняют кровь, способствуют поступлению кислорода в мозг и каждую клеточку организма, также с их помощью усиливается потоотделение, а вместе с потом из организма выходят токсины, которых полным полно из-за выпитого и съеденного на корпоративе.



Примите контрастный душ и вымойте волосы. Вода, особенно прохладная, отлично бодрит и с этим фактом сложно поспорить. Конечно, придется тратить время на то, чтобы высушить волосы феном, но зато эта процедура быстро приведет вас в чувства.



Выпейте кофе/зеленый чай и позавтракайте. И в кофе и в зеленом чае есть кофеин, только чай может еще похвастаться тем, что он перенасыщен антиоксидантами, заботящимися о молодости и здоровье организма. Правильный завтрак поможет проснуться, наполниться энергией и силой для того, чтобы двигаться дальше.



Пройдитесь пешком. Хотя бы километр утром перед работой нужно пройти на своих двух ногах. Вы подышите свежим воздухом, который зимой обладает способностью бодрить человека.



На работе сделайте все самое первостепенное сразу, а дополнительные/несложные задачи отложите на вторую половину дня, когда силы начнут вас покидать.



И еще один дельный совет: новогодний корпоратив - это не последний день, когда вы можете выпить и покушать, еще вся жизнь впереди, поэтому напиваться до упаду и наедаться так, чтобы за вечер набрать 3-5 кг, не стоит.

Источник: http://hronika.info