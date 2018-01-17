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Можно ли сэкономить на печати: заправляющиеся картриджи
Печатающая техника стала незаменимым атрибутом жизни миллионов пользователей. Кто-то печатает сотни документов в офисе, кто-то увлекается фотографией и печатает красочные изображения, кто-то работает в рекламном бизнесе – и у всех этих людей рано или поздно возникает один и тот же вопрос. Можно ли сэкономить на печати, и если да, как это сделать максимально безопасно?
Уже давно не секрет, что производители печатающей техники, даже именитые мировые бренды, зарабатывают максимальные суммы не на продаже непосредственно принтеров, ксероксов, МФУ. Их постоянный доход формирует спрос на расходные материалы – картриджи. Скажем больше – иногда картриджи могут стоить почти так же, как и новый принтер, а учитывая, что картриджи могут требоваться часто – проблема экономии становится весьма актуальной.
Первый вариант экономии – это СНПЧ, система подачи чернил, которая подсоединяется к технике посредством специальных трубочек-шлангов. Принтер печатает, а чернила подаются в него по мере надобности из резервуаров, расположенных вне устройства. Такой метод достаточно выгоден и прост, но требует первоначальных вложений, а также делает технику немобильной.
Перезаправляемые картриджи – это альтернатива СНПЧ. Если верить их производителям, то такие картриджи являются более удобным и безопасным вариантом экономии. Стоят они порой меньше сложной системы СНПЧ, а их устройство при этом является элементарным, что исключает форс-мажоры в процессе эксплуатации. Получить подробную информацию о моделях картриджей с возможностью повторной заправки, уточнить актуальные цены и сделать покупку вы можете на сайте https://www.inksystem.biz/refilable-kartridge/.
Картриджи с возможностью заправки, которые сделаны на совесть, могут «выдерживать» до 1000 циклов заправки и более. Картриджи можно не только перезаправлять, но и дозаправлять – это позволяет обезопасить себя от очевидных трудностей.
Конечно, стоит понимать, что всеми преимуществами обладают только на самом деле качественные перезаправляемые картриджи, поэтому и покупать их следует только у поставщиков с хорошей репутацией. Также стоит помнить, что у разных принтеров – разные модели расходных комплектующих.
Следует учитывать особенности современного печатающего оборудования – многие принтеры защищены от повторных заправок на программном уровне, и для них нужны специальные картриджи.
Теги: заправка, принтер, печать, картридж
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