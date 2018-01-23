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Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры
Цифры- это не просто бездушный символ. Каждое число несёт свою энергетику, которая оказывает влияние на человека. Наука фэншуй гласит, что номер квартиры оказывает положительное или отрицательное влияние на жильцов. По фэншую следует рассматривать номер квартиры и «дробить» его на числа. Например, квартира 145 разобьётся на 1, 4, 5
Каждая цифра увеличивает или уменьшает общую положительную (или отрицательную) энергетику номера.
Значения цифр
1 «Честь, выигрыш». Эта цифра символизирует единство, гармонию. Имеет огромное влияние на другие цифры: усиливает положительную энергетику и нейтрализует негативную.
2 «Легко». Это катализатор числа, стоящего рядом и усиливает его энергетику.
3 «Рост». Является символом роста, развития и жизни. Эта цифра имеет сильный положительный заряд, хорошо нейтрализует действие негативных цифр и усиливает положительные.
4 «Смерть». Четвёрка имеет весьма негативное значение. В фэншуе стараются её избегать.
5 «Ничто, нет». Усиливает энергетику рядом стоящих чисел.
6 «Доход и богатство». Является символом достатка и материального благополучия
7 «Уверенность, наверняка». Усиливает значение рядом стоящих цифр. Само по себе несёт положительную энергетику.
8 «Драгоценность». Является символом процветания и счастья. В фэншуе считается самой благоприятной цифрой.
9 «Долголетие». Символизирует долгую и счастливую жизнь. Несёт положительный энергетический заряд и нейтрализует негативные цифры.
0 «Никакое значение». Это нейтральное число. оно не несёт никакого заряда, а также никак не влияет на другие цифры.
Следует помнить, что одинаковые цифры нейтрализуют энергетику друг друга и тогда энергетика вашего жилья будет нейтральной и будет зависеть от внутренней обстановки в доме
Так будет, например, с номерами 44 или 88 или 666.
Если же подсчёты говорят, что номер вашей квартиры несёт негативный заряд, тогда вам не следует вешать сам номер у дверей. Вам также следует внутри дома создать благоприятную энергетическую обстановку, которое нейтрализует весь негатив.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, энергетика, квартира, номерной знак
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