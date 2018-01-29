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Пять простых правил, как похудеть во время сна
Все знают, чтобы привести свое тело в порядок и похудеть необходимы две вещи: правильно питаться и регулярно посещать спортзал.
Однако есть еще несколько простых способ, которые помогут избавиться от лишнего веса, не поверите, во время сна.
Пейте протеиновый коктейль
Всем известно, что если вы хотите похудеть, то стоит отказаться от пищи за 2-3 часа до сна. Однако ученые Университета Флориды в ходе исследования выяснили, что участники эксперимента, которые потребляли за 30-60 минут до сна 150 мл протеинового коктейля, худели быстрее, чем те, кто ложился спать голодным. Кроме того, у любителей выпить (белковый коктейль) со временем ускорился метаболизм.
Выключайте свет
Ученые утверждают, что свет напрямую влияет на качество сна. Даже тусклый свет может помешать восстановлению организма, поэтому засыпать под работающий телевизор – плохая идея. Низкое качество сна со временем обязательно скажется на весе и состоянии кожи. Поэтому выключайте все гаджеты, которые могут излучать свет и купите себе плотные шторы.
Планируйте следующий день
С утра мотивация чаще всего на нуле, поэтому планировать день лучше накануне. Приготовьте полезный обед, положите форму для спортзала в сумку, сделайте заготовку для полезного завтрака. Тогда вы спокойно заснете, зная, что подготовились к следующему дню. А после пробуждения будет проще придерживаться намеченного плана. Поэтому вероятность, что вы съедите что-то вредное или проспите занятия в зале – значительно уменьшится.
Регулируйте отопление
Если вы спите при температуре воздуха 19°C, то организм увеличивает запасы бурого жира (красный тип жира в организме, который способствует сжиганию калорий). Те, кто спит в комфортной температуре 23°C, таким результатом похвастаться не может.
Просыпайтесь в одно и то же время
Большую роль в вопросах похудения играет количество и качество сна: организму на восстановление потребуется около 8 часов. Даже незначительный дефицит сна повышает аппетит и способствует набору веса. Лучший способ наладить свой режим сна – засыпать и просыпаться в одно и то же время. Поэтому на выходных не позволяйте себе спать лишний час.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, похудение, сон
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