Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит

16.02.2018 14:40

Привлечение Украиной кредита на сумму $7 млрд у Китая несет в себе серьезные риски для экономики страны. Об этом в комментарии "Апостроф. Экономика" рассказал исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Мы говорим о гигантской сумме, которая моментально увеличит объем нашего государственного долга до почти 90% ВВП", – сказал эксперт.

Он отметил, что это приведет к существенному, в 1,5 раза, нарушению нормативов Маастрихтских критериев. Эти показатели предусматривают, что госдолг страны не может превышать 60% ВВП. Их выполнение является обязательным условием вступления страны в еврозону.

"Мы будем находиться в зоне повышенного риска", – предупредил специалист.

Он также отметил, что осуществлять инфраструктурные проекты в стране с низким уровнем жизни "крайне нецелесообразно", особенно в условиях повышенных коррупционных рисков.

Помимо этого, Устенко отметил значительный объем – $200 млн ежегодно – выплат по процентам в случае привлечения такого финансирования под 3% годовых, как это сейчас декларируется. Эта сумма равняется 2% ВВП Украины, подчеркнул эксперт.