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Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам
Прислушавшись к рекомендациям экспертов, вы перестанете переедать за ужином, лучше спать и сможете избавиться от лишних килограммов.
По вечерам, возвращаясь с работы, многие люди набрасываются на любую еду, которая есть в холодильнике. Так происходит потому, что в течение дня они пренебрегали советами диетологов и ничего не ели, разве что, перехватывая калорийные закуски и сладости на ходу.
Вопрос о том, как перестать наедаться на ночь, беспокоит многих людей, а особенно тех, кто хочет похудеть, но не может этого сделать, потому что каждый вечер плотно ужинает и на утро наблюдает лишь прибавку в весе.
Диетологи поделились секретами, которые помогут не переедать по вечерам:
- не смотреть телевизор во время ужина;
- стараться меньше разговаривать, сидя за столом;
- найти причину дикого голода, возможно, она кроется в стрессе, и не заедать своим проблемы, а принимать пищу для поддержания сил и здоровья;
- ужинать не позднее, чем за 2 часа до сна;
- после ужина выйти на прогулку, а потом выпить чашку зеленого чая и можно ложиться спать;
- не пропускать два основных приема пищи и столько же перекусов в течение дня, тогда к ужину вы не так сильно проголодаетесь;
- планировать вечернее меню заранее, выбирая белковые блюда с минимумом калорий.
Если вы прислушаетесь к вышеперечисленным советам и станете пользоваться эффективными методами, представленными диетологами, то уже через несколько дней заметите, что перестали набивать живот за ужином, а также подходить к холодильнику после него.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, еда, переедание
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