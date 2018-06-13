Все рубрики раздела
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
Названы десять основных причин гормонального сбоя
Медики объяснили, из-за чего может нарушиться производство гормонов в организме человека.
Чаще всего с гормональными нарушениями сталкиваются женщины, но это вовсе не означает, что представители сильного пола могут расслабиться и не остерегаться проблем со здоровьем.
При гормональном сбое появляются симптомы, которые люди предпочитают игнорировать или же надеются на их самостоятельно исчезновение. Но, как правило, самочувствие при переизбытке или дефиците каких-то гормонов с каждым днем только ухудшается.
Самые распространенные признаки гормонального сбоя:
- сонливость, хроническая усталость, повышенная утомляемость;
- агрессия, раздражительность, чрезмерная эмоциональность;
- выпадение и рост волос в непривычных местах, например, у женщин на лице;
- сбой менструального цикла;
- набор лишнего веса или резкое похудение.
Медики назвали все возможные причины гормонального сбоя:
1. Климакс.
2. Беременность и роды.
3. Половое созревание.
4. Стрессовые нагрузки.
5. Несбалансированное питание.
6. Прием гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных таблеток.
7. Нездоровый образ жизни.
8. Ожирение.
9. Заболевания органов малого таза.
10. Респираторные и инфекционные заболевания.
Чтобы предупредить гормональный сбой, нужно вести здоровый образ жизни, а при странных симптомах - проконсультироваться с семейным доктором и по необходимости пройти обследование.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, гормональный фон
- "Свиной" грипп нападет на детей
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- В воскресенье переходим на летнее время. ТОП-10 советов как быстро проснуться
- Всеукраинская ассоциация аюрведы родилась в Донецке
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных17:30
- Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка16:30
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- В Великобритании женщина чуть не выбросила на свалку 100 000 фунтов21:45
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Весь Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту20:35
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео19:56
- Эксперт: этих три закона позволят нам жить безбедно и обойтись от бесконечных кредитных траншей19:37
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка