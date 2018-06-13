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Названы десять основных причин гормонального сбоя

13.06.2018 22:15
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Названы десять основных причин гормонального сбоя

Медики объяснили, из-за чего может нарушиться производство гормонов в организме человека.

Чаще всего с гормональными нарушениями сталкиваются женщины, но это вовсе не означает, что представители сильного пола могут расслабиться и не остерегаться проблем со здоровьем.

При гормональном сбое появляются симптомы, которые люди предпочитают игнорировать или же надеются на их самостоятельно исчезновение. Но, как правило, самочувствие при переизбытке или дефиците каких-то гормонов с каждым днем только ухудшается.

Самые распространенные признаки гормонального сбоя: 

- сонливость, хроническая усталость, повышенная утомляемость;

- агрессия, раздражительность, чрезмерная эмоциональность;

- выпадение и рост волос в непривычных местах, например, у женщин на лице;

- сбой менструального цикла;

- набор лишнего веса или резкое похудение.

Медики назвали все возможные причины гормонального сбоя:

1. Климакс.

2. Беременность и роды.

3. Половое созревание.

4. Стрессовые нагрузки.

5. Несбалансированное питание.

6. Прием гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных таблеток.

7. Нездоровый образ жизни.

8. Ожирение.

9. Заболевания органов малого таза.

10. Респираторные и инфекционные заболевания.

Чтобы предупредить гормональный сбой, нужно вести здоровый образ жизни, а при странных симптомах - проконсультироваться с семейным доктором и по необходимости пройти обследование.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, гормональный фон
 
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