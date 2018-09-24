Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь

24.09.2018 09:58

Не существует людей, лишенных недостатков. Однако не со всеми темными сторонами человека нужно мириться, если только вы не мечтаете стать Матерью Терезой. Нравится быть жертвой и энергетическим доном – флаг вам руки и вперед, отважный солдат Джейн.

С другой стороны, большая любовь – еще не повод загонять себя в могилу ради какого-то парня, которому плевать на ваше благополучие и здоровье. Эта статья посвящается влюбленным женщинам, которые, слава богам, не растеряли остатков самоуважения. Узнайте, каких мужчин лучше обходить стороной?

10 типов парней, которые испортят вам кровь

1. Мамсик

Вы действительно хотите конкурировать с его мамочкой, которая по всем пунктам превосходит вас? Тогда закупайте витамины и запасайтесь стальными нервами. Вашу самооценку будут бомбардировать самыми разными упреками — не так живешь, не то готовишь, недостаточно любишь, вырядилась как… клоун. А самое обидное, вы будете для своего мужчины лишь вторым по важности человеком, да и то с согласия его матери.

2. Страдалец

Он самый несчастный мужчина на земле, ему катастрофически не везет: его бросают любимые женщины, он не вылезает из кредитных историй, часто болеет, сидит без работы и беспрестанно ноет. Еда ему невкусная, постель не мягкая, друзья поголовно предатели, да и вы, мягко сказать, не айс. Зануда, пустышка, язва – вот истинное лицо такого партнера. Бегите, пока из вас не высосали все соки!

3. Кот Баюн

Трудно противостоять волшебным сказкам этого парня, ведь он такой крутой и замечательный: и работа у него хоть куда, и машина заграничная, и женщины проходу не дают. Такой способен своей ложью усыпить даже самую бдительную красотку, чтобы произвести необходимое впечатление. Но ровно в полночь карета превращается в пыль, а скормленные женщине «завтраки» оседают свинцовым грузом. Берегитесь, это не лечится!

4. Нарцисс

Мистер неотразимость наделен даром покорять женщин яркой харизмой, высокими амбициями и галантными манерами. Но однажды вы придете к прозрению: этот мужчина любит себя одного, он не способен на глубокие чувства и компромиссы. Бегите от нарцисса, если не хотите погрязнуть в чувстве вины, комплексах и бесконечных манипуляциях.

5. Бабник

Как устоять перед его очарованием? Его комплименты слаще меда, он отлично ладит с флиртом, играя на чувствах дам, как на диковинном музыкальном инструменте. Впрочем, есть у этого персонажа и подводные камешки – бабник не способен насытиться одним единственным блюдом, ему подавай разнообразие, игру, страсти. В какой-то момент вы устанете вытаскивать его тело из-под очередной юбки, вам станет противно…

6. Инфантил

Вы правда хотите исполнять роль мамочки рядом с мужчиной? Увы, этот типаж не отличается зрелым подходом к жизни, он привык все получать на блюдечке. Для него совершенно естественное состояние сидеть на шее у родителей до 40-ка лет, сетовать на государство и играть в игрушки, пока жена готовит обед из трех блюд и пашет на трех работах. Мужчина-подарок, мужчина-мальчик. Ответственности не ждите, но романтика гарантирована.

7. Предатель

Он не единожды предавал ваше доверие, наплевав в самую душу. Была это измена или он в очередной раз проигнорировал просьбу, проблема глубже – человек привык идти по головам ради сиюминутных потребностей, его извинения ничего не стоят. Сегодня мужчина стоит на коленях, а завтра повторяет ошибку снова. Это патология, серьезное покушение на ваше самоуважение, после которого прежней вам не быть.

8. Плюшкин

Мужчина этого типа не просто экономист, он настоящий скупердяй. Букеты, подарки, лишнее выходное платье – не ждите таких серьезных трат, готовьтесь обеспечивать себя сами. В кафе с ним не пойдешь, отдыхать не уедешь, в декрет выйти… попрекнут куском хлеба. Практичность? Скорее, клиника. Уважайте себя и не тратьте время на ходячий счетчик.

9. Одержимый

С одной стороны, такой парень всегда будет рядом. С другой – никакого личного пространства, удушающая забота и ревность к каждому встречному. Вас будут донимать звонками, насильно опекать и заваливать расспросами: где была, что ела, почему не звонила, что с настроением, и кто этому виноват? Он перекопает все грязное белье, отвадит былых друзей, перекроет кислород. Нужно ли говорить, что долго в таком режиме не вытянуть?

10. Оффлайнер

Такие мужчины номинально с вами, но в реальности – далеко. Вечно в деловых отъездах, с отключенным телефоном, не реагируют ни на просьбы, ни на истерики. Если у него есть время и настроение – приедет и обласкает, но ваши настоящие проблемы ему глубоко до фени. Случился потоп, попали в аварию? «Детка, разберись сама, я занят, это ради нашего будущего!» Только какое будущее с человеком, которого нет в настоящем?

Описанные типажи – далеко не полный список. Впрочем, вы уже достаточно подкованы, чтобы разоблачить волка в овечьей шкуре.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru



