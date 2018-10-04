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Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь
Всем хорошо известен неприличный жест, который в русском языке называют «фак»: выставленный средний палец руки.
И хотя в наш обиход он вошёл всего лет тридцать назад, этот способ послать подальше без лишних слов появился очень давно.
В интернете гуляет легенда примерно следующего содержания:
«Перед битвой при Азенкуре в 1415 году французы, предвидя победу над англичанами, решили, что будут отрезать средний палец всем захваченным в плен английским лучникам, чтобы те не могли стрелять из лука. Английские луки делались из тиса, и акт стрельбы из длинного лука был известен как “щипание тиса” (pluck yew).
Вопреки ожиданиям французов, англичане выиграли битву и стали дразнить поражённых врагов, салютуя им средними пальцами, как бы говоря: вот, победа за нами и мы всё ещё можем “щипать тис”!
Со временем выражение “pluck yew” преобразилось в “fuck you”, которое не требует перевода».
Увы, эта история не имеет ни малейшего отношения к реальности, хоть и звучит красиво. ,
Начнём с того, что описаний битвы при Азенкуре сохранилось довольно много — как с английской, так и с французской стороны. Ни один летописец не упоминает о том, что французы отрезали пленникам пальцы.
Кроме того, брать пленников и наносить им увечья было совершенно не в духе Средневековья. Пленников брали исключительно для того, чтобы обменять их на выкуп. Очевидно, что непригодных к службе лучников никто бы выкупать не стал.
Более того: лучников вообще не брали в плен и не выкупали, потому что они не ценились как рыцари в доспехах, и социальный статус у них был ниже, чем у всех остальных воинов.
Надо заметить, что и выражение «щипать тис» представляется крайне сомнительным: мало того, что оно не встречается в исторических источниках, так оно ещё и не имеет смысла — если лучники что-то и щиплют, то скорее тетиву, чем «тис» (то есть древесину, из которой сделан лук).
Откуда же на самом деле взялся знаменитый жест?
Моду на употребление этого жеста ввёл хорошо известный всем исторический персонаж — античный философ-циник Диоген. Он показал средний палец своему оппоненту — оратору Демосфену — ещё в IV веке до нашей эры.
Таким образом, можно смело утверждать, что возраст «фака» составляет более 2400 лет. Впоследствии Диоген говорил:
«Большинство людей отстоит от сумасшествия на один только палец: если человек будет вытягивать средний палец, его сочтут сумасшедшим, а если указательный, то не сочтут».
У древних римлян было даже особое название для этой неприличной комбинации: «дигитус импудикус» (digitus impudicus) — дословно «бесстыдный палец», либо «дигитус инфамис» (digitus infamis) — «позорный палец».
Жест упоминается у целого ряда римских классиков: например, в одной из эпиграмм Марциала гордящийся здоровьем старик демонстрирует средний палец врачам. В другой эпиграмме Марциала говорится:
«Смейся, Секстиллий, над теми, кто называет тебя педерастом, и показывай им средний палец».
Одновременно жест служил оберегом от сглаза: в этой роли он упоминается, например, во второй сатире Персия.
На рубеже античности и Средневековья жест воспринимался как обвинение в «позорных действиях» (пассивной гомосексуальности). Впоследствии он распространился по всей Западной Европе.
Считается, что в США неприличный жест завезли итальянские эмигранты в XIX веке. Впервые в Америке он был зафиксирован в 1886 году, когда игроки одной бейсбольной команды в знак неуважения продемонстрировали его соперникам.
Своему современному пришествию в нашу жизнь фак обязан, несомненно, американскому кинематографу. На излёте советской власти многочисленные видеосалоны научили детей и взрослых выставлять средний палец, зачастую сопровождая жест модным тогда выражением «фак ю!».
Кстати, само слово fuck происходит из старогерманского корня со значением «бить» или «ударять», а вовсе не от pluck.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, традиция, легенда, палец
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