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Названы проверенные народные средства для нормализации давления
Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток.
Неприятные ощущения, связанные с повышением кровяного давления, - шум в ушах, головные боли и другие симптомы начинающейся гипертонической болезни - во многом совпадают с признаками обычного переутомления.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Поэтому, отмечая ухудшение самочувствия и безуспешно пытаясь бороться с ним различными способами, большинство людей даже не задумываются о показателях своего кровяного давления, а также не представляют себе реальную угрозу многочисленных осложнений гипертонической болезни, среди которых – инсульт и инфаркт миокарда.
Врачи подчеркивают: необходим контроль кровяного давления и в случае гипертонии – адекватное лечение. Для стабилизации давления и предупреждения инсульта после консультации с лечащим врачом можно применять средства народной медицины.
Рецепт 1
100 г плодов боярышника кроваво-красного измельчить, залить 1 литром 70%-го спирта, настоять 2 недели. Принимать лекарство по 20-30 капель 3- 4 раза в день до еды.
Это средство эффективно при гипертонии, тахикардии, бессоннице, стенокардии, атеросклерозе и неврозе сердца.
Рецепт 2
Настой сушеницы топяной. Для его приготовления 20 г измельченной травы залить двумя стаканами кипятка, кипятить 5 минут, настоять в течение 2 часов, принимать по 0,5 стакана 2- 3 раза в день за полчаса до еды.
Рецепт 3
Настойка из сушеницы топяной. Мелко нарезанная трава настаивается на 70% спирте в течение 7 дней в соотношении 1:10. Применяют при гипертонии по 0,5 чайной ложки перед едой 3- 4 раза в день. Можно также делать ножные ванны, настой для которых готовится из расчета: 200 мл на 5 литров воды.
Рецепт 4
При гипертонии используют шелковицу белую. Применяется для лечения кора корней, листья, плоды и кора растения.
На стакан кипятка - 1 ст. л. коры, настоять 15 минут, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Отвар из корня, коры листьев: 5 г на стакан кипятка, варить 10 минут, выпить в течение дня.
Рецепт 5
При гипертонии хорошо помогают листья, стебли и цветы черноголовки обыкновенной. 2 ст. л. измельченного сырья на 300 мл кипятка, кипятить на медленном огне 10 минут, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Рецепт 6
В качестве предупреждения инсульта и для снижения давления при гипертонии применяется отвар цветов и плодов софоры японской. На стакан кипятка берется 1 ст. л. сырья, кипятить на слабом огне 5 минут. Принять лекарство в течении дня.
Теги: Донбасс, здоровье, артериальное давление
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