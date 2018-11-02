Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу

02.11.2018 17:59

Початок чергового місяця позиційної війни на Донбасі – привід підбити деякі підсумки минулого.

На жаль, одним з показників бойової активності на фронті на сьогодні є втрати. Отже, за жовтень угрупування ВСУ на Донбасі втратило 11 військовослужбовців загиблими і померлими. Втрати гібридних формувань, як завжди, оцінити дуже складно з огляду на загальну інформаційну закритість окупованих територій, так і через те, що куратори з РФ систематично занижують ці цифри в офіційних звітах, які вони відправляють "нагору".

У підсумку доводиться орієнтуватися на декілька джерел. Перш за все, на офіційні повідомлення прес-служби штабу проведення ООС, яка останнім часом регулярно повідомляє про вбитих і поранених бойовиків. Отже, згідно з підрахунками автора, наші військові за жовтень 2018 р претендують на 30 знищених і 33 поранених бойовиків.

У списку ж користувача Твіттер Necro Mancer за жовтень 23 прізвища бойовиків, загиблих за різних причин - від бойових до дорожньо-транспортних пригод.

Є і ще одне джерело - дехто (судячи з усього, офіцер ЗСУ), хто пише у Фейсбуці під ніком Анатолій Штефан Штірліц, який говорить про набагато більші масштаби втрат ворога. Так, за цими, на жаль, нічим не підтвердженими даними, загинуло 73 бойовики та 133 були поранені. При цьому стверджується, що 8 людей загинули з небойових причин (суїцид, порушення правил техніки безпеки, смерть від хвороби). Однак, в будь-якому випадку, ця цифра кардинально відрізняється від офіційної, втім, вона цілком має право на існування.

У будь-якому випадку, втрати бойовиків останнім часом досить великі, що в підсумку цілком очікувано призводить до поступової деградації всього цього "воїнства". Особливо це помітно, якщо переглянути зведення "поліції" як "ДНР", так і "ЛНР". А там криміналу від "захисників Донбасу" не те, що багато, а дуже багато.

Характерний приклад, 27 жовтня, коли в Хрустальному (до перейменування - Червоний Промінь) вартові військової частини "народної міліції" по вулиці Шахтарській, будучи п'яними, перестріляли один одного. Як підсумок - у Павла Мусієнко (позивний Паштет) 1993 року народження, уродженця Донецької області, кульове поранення стегна, у Костянтина Волощука 1989 р.н. з Антрацита - вогнепальне поранення коліна.

Окрім загальної вельми негативної ситуації на фронті, починає позначатися і різке погіршення економічної ситуації на окупованих територіях. Зростання цін буквально на все призвело до того, що ті 15 тисяч рублів, які пересічний бойовик отримував за місяць в 2014 р, зараз зовсім не можуть забезпечити навіть мінімальні потреби для виживання.

Тому велика частина насамперед вищої та середньої ланки окупаційної армії зайнялася тим, що вміє якнайкраще - грабувати і "відтискати". Правда, наразі залишилося зовсім мало людей, у яких залишився фінансовий "жирок" з часів України.

Підтверджень такого розвитку ситуації не те, що багато, а дуже багато. Дуже повчальну історію розповів мешканець окупованої Брянки, який перебрався до України. У 2014 р. бойовики "заарештували" його, і тримали вісім місяців на одній з туристичних баз, постійно б'ючи, доки не зажадали за чоловіка викуп від родичів. Отримавши гроші, вони додатково вимагали ще й суму за повернення паспорта. Уже зараз чоловік дізнався, що його знову планують кинути на підвал, а тому, від гріха подалі, він втік у вільну Україну. Варто також відзначити, що його історія підтверджується паралельними оперативними даними.

Або, наприклад, історія злодіянь банди вбивць і грабіжників, що складалася з "ополченців" зразка літа 2014 року (так звана "банда Кислого"). Вони попалися нещодавно, коли розстріляли в Луганську чоловіка і відібрали в нього сумку, в якій було півмільйона рублів.

"Слідчі МВС ЛНР" по гарячих слідах "пішли крутити" їх далі. І в підсумку вийшли на вчинення бандою ще кількох злочинів, зокрема - вбивство мешканця Червоного Променю Олександра Козлова в 2015 р.

Судячи з усього, за величезну суму грошей було відпущено і взятого в заручники колишнього секретаря Донецької міськради Сергія Богачова, який 22 жовтня приїхав з Москви нібито відвідати своїх родичів і побувати на могилі батька, який помер 40 днів тому. Причому найцікавішим є те, що він, мабуть отримав якісь гарантії безпеки від керівництва "ДНР". Все ж таки саме Богачов підтримував сепаратистські рухи на Донбасі і фактично був одним з "батьків-засновників ДНР". Свою антиукраїнську діяльність він почав ще 2004 року з пропаганди з'їзду сепаратистів у Сіверськодонецьку, потім особисто брав участь в організації сепаратистських мітингів взимку і навесні 2014 року в Донецьку. Він був одним із співавторів популярного на Донбасі фейку про "700 бойовиків Майдану", які нібито їхали в Донецьк "влаштовувати масові заворушення і захоплювати адміністративні будівлі", поширеного в кінці січня 2014 р

Не буде дивним, якщо, наприклад, і в пограбуванні відділів ювелірних виробів Центрального універмагу м.Донецька, яке відбулося в ніч на 1 листопада, знайдуть "військовий" слід. За непідтвердженими даними загальна сума збитку склала більше 30 млн руб (або 12,8 млн грн згідно з місцевим курсом валют).

Загалом, незважаючи на бравурні репортажі російських ЗМІ з "молодих республік", з яких пре пафос і в яких проскакують думки про те, що у випадку, якщо буде "відмашка", "народні міліції ДНР і ЛНР" за добу дійдуть до Києва (або, як варіант - до кордонів Донецької і Луганської областей), ситуація виглядає близькою до жалюгідної. І хоча говорити про те, що зовсім вже все "розклалося і згнило" зарано, проте моменти деградації збройних формувань вже в наявності.

Источник Depo.Війна