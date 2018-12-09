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Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги
У церкві 9 грудня вшановується пам'ять мученика Георгія. Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії. Батьки Георгія були християнами, тому виховували свого сина у вірі.
Він чудово проявив себе, перебуваючи на військовій службі при імператорі Діоклетіані. Хоча після того, як останній ініціював гоніння християн, Георгій роздав все своє майно бідним людям, а сам вирушив до імператора і відкрито заявив, що є християнином. Незважаючи на те, що до цього Георгій служив вірою і правдою імператору, Діоклетіан наказав піддати його численним тортурам. Перед смертю Георгій осінив хресним знаменням статую Аполлона, після чого ідоли в храмі зруйнувалися. Дружина імператора кинулася до ніг Георгія і просила його пробачити Діоклетіана і гріхи, вчинені ним. У результаті, разом з Георгієм вона загинула від рук язичників. Згідно з переказами, одним з посмертно скоєних чудес Георгія є вбивство змія, який спустошував землі в Бейруті. Саме тому, Георгія часто зображують саме з списом.
У народі це свято називали Днем Юрія Холодного, Юрія Зимового. Вважали, що саме 9 грудня ведмідь укладається на зимову сплячку у своїй барлозі - настільки холодно ставало. Люди вирушали до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима. Так, якщо вода 9 грудня була тиха і без хвилювань, то зима буде теплою, без хуртовин та морозів. Якщо ж з дна колодязя чувся шум і гул, то це прикмети, що зима буде морозною, з хуртовинами.
Якщо людина збиралася у далеку дорогу 9 грудня, то необхідно було обов'язково замовити молебень в церкві. Також слід роздати всі борги, інакше все життя ходити в боржниках доведеться. Оскільки Георгія вважали захисником домашніх тварин, молилися святому про безпеку і здоров'я худоби, щоб їх дикі звірі не чіпали. Були поширені обряди на цю тему. Наприклад, 9 грудня кидали вугілля у воду, а потім кілька жаринок відносили у хлів, де були домашні звірі та птахи.
Народні прикмети на 9 грудня
Холодний день - зима буде суворою
Недалеко від будинку вовк виє - сильні морози будуть
Стійка заметіль протягом усього дня - раннє напування бджіл буде
Випав іній 9 грудня - буде гарний урожай
Північний вітер віщує морози.
Источник depo.ua
Теги: Донбасс, праздник, христианство, долги
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