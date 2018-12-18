Фильтрованная вода разрушает зубы и кости

18.12.2018 21:58

Фильтрованная вода лишается всех микроэлементов, вызывает кариес и ломкость костей. Об этом сообщил бывший замглавы Государственной СЭС Украины Святослав Протас, пишет kr24

"Вода должна быть максимально естественной - с минимальным вмешательством в части обработки. Как только начинаем прогонять воду через системы осмоса, мы забираем абсолютно все микроэлементы. Такая вода уже является неестественной, без соблюдения нормативов",

- отметил Святослав Протас.

Он сообщил также, что в пунктах разлива питьевой воды уверяют, что потом "доминирализовуют" ее. Но искусственные минералы не усваиваются организмом человека.

"Фактически, потребляя такую воду, мы разрушаем организм, потому что нарушаем водно-солевой обмен",

- убежден собеседник.

Лучшая, по его мнению, вода для ежедневного употребления - из артезианских скважин, бюветов – при условии регулярного ухода и чистки оборудования.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь госмониторинг массивов поверхностных вод надлежит вести по уточненным показателям.