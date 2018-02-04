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На Донбассе начала проваливаться земля
Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что ситуация в поселке Чигари (Южное, бывш. - Ленинское) под Торецком (бывш. – Дзержинск), который расположен в "серой зоне" между позициями сторон и является населенным пунктом с ограниченным доступом, обострилась.
Ранее представители "Пролиски" сообщили, что в Чигарях подтоплены десятки домов, а огроды людей превратились в болото. Проверяя эту информацию, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выяснили, что вода вытекает из водопровода, поврежденного во время обстрела в начале осени 2017 года.
1 февраля Каплин с коллегами из из United Nations OCHA Ukraine и гуманитарного штаба Пролиска - Торецк вновь посетил Чигари.
"Во время визита нашей командой, кроме подтопления жилищ, огородов и подвалов мирных жителей, которые мы наблюдали ранее, мы также отметили произошедший провал грунта в поселке (воронка около 6-7 метров в диаметре и около 5 метров глубиной), который произошел в жилом секторе поселка, и, вероятно, может быть вызван проседанием шахтных выработок шахты им. Гагарина (контролируется "ДНР"), - сообщил Евгений. - По словам местных жителей, первый провал грунта произошел около недели назад на глубину около метра. За день до нашего визита, грунт провалился во второй раз в том же месте".
Евгений отметил, что в 20 метрах от провала расположен жилой дом, в котором проживает семья мирных жителей. А в 100-150 метрах от провала находится водопровод, подающий воду с неподконтрольной части Донеччины на ряд населенных пунктов на подконтрольной части области с населением в несколько сот тысяч человек.
Теги: Донбасс, вода, грунт, провал, серая зона
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