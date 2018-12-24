Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы

24.12.2018 22:19

В новогоднюю ночь принято загадывать желания и пить шампанское за удачный следующий год. Но, чтобы 2019 год стал и правда удачным, важно еще и вооружиться знаниями в области примет.

Приметы на 1 января

В первый день нового года нельзя кричать и скандалить, чтобы не привлечь ссоры в семью на весь следующий год.

Нельзя, чтобы чужие ложились на супружескую кровать в первый день нового года. Иначе вашу семью могут ждать измены.

Если 1 января вы увидите комара, то это сулит беду. Нейтрализовать эту примету можно, убив комара со словами: «Кто скакал, тот на себя и забрал».

Приметы на 2 января

2 января нельзя брать деньги в долг и одалживать - иначе следующий год будете жить в нужде.

Привлечь успех на следующий год можно с помощью полотенца. Завяжите на нем узел, приговаривая: "Как я узел легко завязала, так чтобы и все мои задумки легко исполнились".

Приметы на 3 января

Наши предки на третий день года никогда не давали в долг деньги своему тезке. Считалось, что можно отдать свое везение.

Также было поверье, что все, что вы скажете будет наоборот. Поэтому избегали пожеланий здоровья и удачи.

Считается, что не желательно стричься 3 января, можно потерять густоту волос. Также не советовали подслушивать чужие разговоры или подсматривать в щелочку – можно было лишиться слуха и зрения.

Источник: https://from-ua.com