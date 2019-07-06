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Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
06.07.2019 22:45
Ежегодно праздник Ивана Купала встречают ночь с 6 на 7 июля Этот день также в народе также называют Иванов, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день.
После крещения Руси, его стали ассоциировать с праздником рождения Иоанна Предтечи.
Согласно народным приметам на Ивана Купала категорически запрещается:
- В купальскую ночь нельзя спать, ведь по земле начинает бродить нечистая сила;
- Нельзя купаться (русалка или водяной могут утопить);
- На Ивана Купала ничего не занимают, не дают и не продают;
- Нельзя подбирать украшения и деньги, найденные на дороге
В этот день принято молиться святому Иоанну Крестителю. Также собирать разные целебные травы и цветы для гаданий. На Купала девушки всегда плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать на суженого или исполнение желания.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, приметы, язычество, Ивана Купала
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