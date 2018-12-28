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Что нельзя делать в новогоднюю ночь 2019
Во время празднования Нового года люди погружаются в атмосферу веселья и совсем забывают о правилах, нарушать которые категорически запрещено. Чтобы избежать проблем и неприятностей в 2019 году, узнайте, какие действия в новогоднюю ночь могут привлечь неудачи.
Во все времена люди ответственно относились к встрече Нового года и соблюдали приметы и традиции, связанные с этим праздником. Однако в современном мире мы зачастую не придаем значения народной мудрости и отмечаем это событие совершенно неправильно. В новогоднюю ночь очень важно не совершать действий, которые могут повлечь за собой проблемы и неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам о запретах, связанных с новогодней ночью.
Считается, что количество гостей за праздничным столом не должно превышать двух последних чисел наступающего года. Это значит, что в грядущую новогоднюю ночь не стоит приглашать в свой дом больше девятнадцати человек. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете привлечь неприятности.
Приметы предупреждают, что в новогоднюю ночь нельзя находиться за столом с пустыми карманами, иначе в 2019 году вам предстоит испытать денежную нужду.
Некоторые действия спланировать заранее невозможно: например, в любой момент неосторожный гость или кто-то из домочадцев может разбить посуду. Необходимо быть аккуратнее и по возможности не допускать такой неприятности, иначе в грядущем году ссоры в семье будут случаться намного чаще. Если посуда все же разбилась, необходимо собрать осколки и вынести их из дома.
В новогоднюю ночь 2019 запрещено есть блюда из свинины. Это может оскорбить нового покровителя, Желтую Земляную Свинью, и тогда неприятности будут преследовать вас в течение всего года.
Если во время празднования кто-то из гостей обратился к вам за финансовой помощью, лучше отказать. Вместе с деньгами вы рискуете отдать свою удачу, а отношения с должником могут испортиться уже в начале года.
В новогоднюю ночь запрещается ссориться и ругать других людей. Негатив может обернуться против вас, и в 2019 году вы можете столкнуться с трудностями.
В новогоднюю ночь нельзя выбрасывать мусор, даже если есть такая необходимость. В этом случае вы рискуете «выбросить» достаток из своего дома.
Если в новогоднюю ночь к вам в дом наведались нуждающиеся, не отказывайте им в помощи. Обязательно угостите их праздничными блюдами, и тогда в грядущем году деньгами сами будут идти к вам в руки.
Источник: dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, праздник, новый год, новогодняя ночь, приметы
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