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Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды

15.01.2019 12:06
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Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды

Все в нашем мире состоит из энергии — положительной и отрицательной, пишет lifter и Awareness Act. Нельзя полностью избавиться от негатива, но можно значительно уменьшить его количество, хотя бы дома.
Давайте рассмотрим закон вибрации. Согласно ему, все состоит из энергии и имеет ярко выраженную вибрацию или частоту. Она есть даже у человека и его мыслей!
Тот, кто привык ныть и жаловаться на жизнь, излучает негативную энергию, которая может повлиять и на вас. Держитесь подальше от таких людей, окружайте себя позитивно настроенными личностями.
Вы не поверите, сколько отрицательной энергии присутствует в вашем доме. И чем ее больше, тем хуже вы себя чувствуете.
Когда дом перегружен отрицательной энергией, люди чувствуют напряжение и усталость на глубинном уровне. Но избавиться от нехорошей энергии очень просто — для этого вам понадобится всего три вещи.
Очистка водой с морской солью
Ингредиенты:
2 ст. л. уксуса;
2/3 ст. л. морской соли;
1 полный стакан воды;
4 капли белого масла шалфея (при необходимости можно заменить ладаном или гвоздикой).
Инструкции:
Насыпьте морскую соль в пустой стакан и залейте водой.
Добавьте в воду уксус, а затем белое масло шалфея. Смесь не нужно перемешивать, просто оставьте все как есть.
Сделайте несколько стаканов для каждой комнаты.
Оставьте каждый стакан на 24 часа, а затем проверьте, что изменилось. Постарайтесь, чтобы стаканы никто не касался.
Если вода никак не изменилась, тогда в этой комнате нет отрицательной энергии. Но если она поменяла цвет или текстуру, возьмите стакан и вылейте воду на улицу (на расстояние десять метров от дома).
Повторяйте процедуру, пока вода не останется чистой.
В помещениях с большим количеством отрицательной стакан должен стоять не меньше недели. Это работает, потому что белое масло шалфея способно устранять негатив, а другие ингредиенты усиливают эффект.
Морская соль также поглощает отрицательную энергетику.
Сделайте это, и вы сразу заметите, как изменилась атмосфера в вашем доме. Если делать это один раз в месяц, отрицательная энергия больше никогда не вернется в ваш дом.



Теги: Донбасс, вода, энергетика, негативные эмоции, соль, стакан
 
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