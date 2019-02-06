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Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем
Ни одно лекарственное средство не стоит принимать с напитками, содержащими спирт.
Медики заявили, что практически все лекарственные средства плохо совместимы с алкоголем. При употребление лекарств обязательно стоит смотреть на упаковку препарата, чтобы узнать о негативных последствиях алкоголя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В инструкции лекарства всегда указывается несовмость с приемом алкоголя. Подобные противопоказания пишутся только в том случае, если они были доказаны в клинических условиях.
Но медики настаивают, что ни одно лекарственное средство не стоит принимать с напитками, содержащими спирт.
Алкоголь ослабляет действие лекарственных средств, а также может вызвать противоположный эффект, спровоцировав неожиданные химические реакции. Есть список средств, категорически не подходящих для смешивания со спиртным -антибиотики, психотропные препараты, а также лекарства, снижающие давление. Эффект от смешивания этих лекарств с алкоголем может быть неконтролируемым.
Также медики не советуют со спиртным принимать антидепрессанты. Лекарство расслабляет человека, а спиртное, наоборот, приводит к активации нервной системы - это негативно сказывается на мозге человека.
Теги: Донбасс, алкоголь, медицина, лекарства
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